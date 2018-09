​Sicurezza sul lavoro: Convegno a Palazzo Vecchio, flash mob sull'arengario

Si parlerà della situazione e dei numeri sulla sicurezza sul lavoro a Firenze e di iniziative volte a migliorarla

“Al lavoro in sicurezza - Un impegno per la città”: è il titolo dell’iniziativa (organizzata da Cgil-Cisl-Uil Firenze con la collaborazione del Comune di Firenze) che si svolgerà domani mercoledì 26 settembre a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (piazza della Signoria).

Appuntamento alle 9 per una cerimonia-flash mob sull’Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria: saranno stesi degli elmetti da lavoro e con essi sarà formato il numero dei morti sul lavoro in Italia quest’anno, quindi verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro.



Dalle 9:30, nel Salone dei Cinquecento si svolgerà il convegno (si parlerà della situazione e dei numeri sulla sicurezza sul lavoro a Firenze e di iniziative volte a migliorarla, e ci sarà la testimonianza di una famiglia fiorentina che ha perso un proprio caro mentre lavorava) di cui segue il programma:

INIZIO LAVORI Paola Vecchiarino, Segretaria Regionale Uil Toscana

RELAZIONE Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze

INTERVENTI Renzo Berti, Direttore PISLL Firenze; Lorenzo Leoncini, Direttore Inps Firenze; Riccardo Sabatini, CNA Firenze; Paola Fabbrini, Confindustria Firenze; Luca Bartolesi, Confesercenti Firenze;

TESTIMONIANZA Parla la famiglia di Fabio Rossini, morto sul lavoro a 21 anni a Signa il 28-4-2017

INTERVENTI Federico Gianassi, Ass. Lavoro e Sicurezza Comune di Firenze;

ORE 12 CONCLUSIONI Roberto Pistonina, Segretario Generale Cisl Firenze Prato