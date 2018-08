Settembre di premi in Toscana

Premio Boccaccio 2018: tre giorni di eventi a Certaldo. Cerimonia di premiazione del “Premio Letterario Giovane Holden” a Viareggio

Un calendario ricco di eventi è quello messo a punto dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio in attesa della cerimonia di premiazione della XXXVII edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2018, che si terrà sabato 8 settembre a Certaldo, alla presenza dei vincitoriAlessandra Necci (per la narrativa italiana) Michel Houellebecq (per la narrativa internazionale) e Federico Rampini (per il giornalismo).

“Come ormai è tradizione, la consegna del premio è il cardine attorno al quale ruota la nostra offerta culturale per conoscere più da vicino i vincitori, sia prima che dopo la cerimonia di premiazione - ha affermato Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio -. E’ una grande opportunità resa possibile grazie alla disponibilità degli autori e della stessa giuria del premio presieduta da Sergio Zavoli e rappresentata da Francesco Carrassi, Paolo Ermini, Stefano Folli, Antonella Cilento, Luigi Testaferrata e da Marta Morazzoni che di recente ha ricevuto meritatamente il premio Campiello alla carriera. L’impegno che mettiamo nell’organizzare tre giorni di eventi è ampiamente ripagato dalla qualità e dall’eccellenza dei nostri ospiti e dal caloroso sostegno di numerosi appassionati che condividono con noi l’amore per l’arte e la letteratura”.

Si comincia, dunque, venerdì 7 settembre, alle ore 21.30, al Cinema Teatro Boccaccio, a Certaldo, con un appuntamento da non perdere che vede protagonista assoluto della serata Michel Houellebecq, premio Boccaccio 2018 per la narrativa internazionale: un’occasione per conoscere l’autore, il suo pensiero e la sua opera insieme all’editrice e scrittrice Teresa Cremisi e al giornalista Stefano Montefiori. L’ingresso è libero.

Doppio appuntamento, invece, nella giornata di sabato 8 settembre: i vincitori della sesta edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani incontreranno, alleore 10.30, nel parterre di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, Federico Rampini, premio Boccaccio 2018 per il giornalismo (ingresso libero). Seguirà nel pomeriggio la cerimonia di premiazione dei vincitori della XXVII edizione del Premio Boccaccio 2018 con un cocktail alle ore 18.00 in Palazzo Pretorio e la consegna ufficiale del prestigioso premio alle ore 20.00 al Cinema Teatro Boccaccio a Certaldo, cui seguirà un brindisi. L’evento sarà impreziosito dalla presenza della giornalista Rai Adriana Pannitteri, che condurrà la cerimonia,dell’attrice, scrittrice e regista Maria Rosaria Omaggio, e dalla musica di Marco Turriziani (chitarra),Mauro De Vita (fagotto), Salvatore Zambataro (clarinetto/fisarmonica). Il costo della serata è pari a 35 euro (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, al numero di telefono 0571-664208).

La tre giorni di eventi si concluderà domenica 9 settembre, con l’incontro “Pianeta donna: la parola alle autrici”, che si terrà alle ore 10.30, nel parterre di Palazzo Pretorio, a Certaldo Alto. Interverranno Alessandra Necci, premio Boccaccio 2018 per la narrativa italiana, Adriana Pannitteri, giornalista e scrittrice, Sandra Landi, scrittrice e saggista, Maria Rosaria Omaggio, attrice, regista e saggista. Condurrà la giornalista Maria Antonietta Cruciata. Sono previsti intermezzi musicali a cura di Marco Turriziani (chitarra), Mauro De Vita (fagotto), Salvatore Zambataro(clarinetto/fisarmonica). L’ingresso è libero.

Sono stati proclamati, come da bando di concorso, i finalisti della XII edizione del Premio Letterario Giovane Holden, organizzato da Giovane Holden Edizioni in collaborazione con l’associazione culturale I soliti ignoti. Sezioni a concorso: inedito (romanzo, racconto, poesia) ed edito (romanzo, silloge di poesie, silloge di racconti). Circa 1500 i partecipanti provenienti da tutta Europa. Due le giurie: una per la sezione inedito e una per l’edito. La giuria dell’inedito è presieduta da Marcella Malfatti (scrittrice) e composta da Olga Rita Rovai (poetessa) e da Irene Di Natale (blogger e docente di scrittura creativa). La giuria dell’edito è presieduta da Luca Manfredini (scrittore e musicista) e da Maria Teresa Landi e Luciana Tola (scrittrici). Il primo classificato di ogni sezione riservata all’inedito (romanzo, racconto e poesia) riceverà in premio la pubblicazione ad personam del proprio elaborato nelle collane di narrativa e poesia di Giovane Holden Edizioni. Il primo classificato di ogni sezione riservata all’edito (romanzo, silloge di poesie, silloge di racconti) riceveràin premio un Pacchetto promozione del libro vincitore a cura di irbil. A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di merito,ai vincitori di sezione una targa personalizzata. Le due Giurie si sono riservate il diritto, come da bando di concorso, di assegnare alcuni Premi Speciali. I nomi dei vincitori saranno comunicati esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione; la mancata partecipazione alla stessa farà decadere dal diritto di accedere al premio vinto.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 29 settembre a partire dalle ore 15.00 a Viareggio (Lu) presso l’Hotel Esplanade, piazza Puccini, 18.