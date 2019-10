Sesto Quatrini sul podio del Maggio per dirigere la Carmen

In scena a partire da domenica 13 ottobre alle 20 (altre recite: 15, 17, 18 e 22 ottobre alle 20; 19 ottobre alle 15:30)

Carmen e i suoi tormenti amorosi tornano sul palcoscenico del Maggio Musicale Fiorentino. L’opera-comique in quattro quadri di Georges Bizet, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, tratta dalla novella omonima di Prosper Mérimée, nell’allestimento con la rivisitazione del finale firmata dal regista Leo Muscato entrata da tempo nel repertorio del teatro fiorentino dà appuntamento al pubblico domenica 13 ottobre alle 20 (altre recite: 15, 17, 18 e 22 ottobre alle 20; 19 ottobre alle 15:30). Al suo debutto sul podio del Teatro del Maggio, c’è Sesto Quatrini, giovane e talentuoso direttore d’orchestra.

“Sono felice e soddisfatto del lavoro fatto con l’Orchestra, il Coro del Maggio e con il cast di questa Carmen – spiega Sesto Quatrini -. Quello al Maggio è un debutto che sogno fin da quando ero bambino, per me è motivo di particolare orgoglio essere a Firenze e condurre un’orchestra eccezionale come questa. Il pubblico che verrà ad assistere allo spettacolo avrà modo di ascoltare l’edizione completa, dalla prima all’ultima nota, del capolavoro di Bizet del 1875. Carmen è un’opera di fuoco e sangue, vibrante dall’inizio alla fine, che sottopone il direttore d’orchestra ad una sfida grandissima, quella di tenere alta la tensione drammatica durante tutto l’arco dell’opera. La mia lettura del capolavoro di Bizet è una lettura a tinte forti, con una grande differenziazione tra i temi dell’amore e le tinte più noir della partitura”.

La recita del 13 ottobre 2019 sarà trasmessa in diretta da Rete Toscana Classica.

Carmenopera-comique in quattro atti di Henri Meilhac e Ludovic Halévytratto dalla novella di Prosper Mérimée

Versione Opéra-Comique 1875

Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Maestro concertatore e direttore Sesto QuatriniRegia Leo Muscato

Orchestra, Coro e Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino Maestro del Coro e del Coro delle voci bianche Lorenzo Fratini

Artisti

Don José - Luciano Ganci/Samuele Simoncini (15, 18, 22, 25)

Escamillo - Fabrizio Beggi

Le Dancaïre - Min Kim

Le Remendado - Antonio Garés

Moralès - Francesco Samuele Venuti

Zuniga - Shuxin Li

Carmen - Marina Comparato/Karina Demurova (15, 18, 22)

Micaëla - Lavinia Bini/Federica Vitali (15, 18, 22)

Frasquita - Costanza Fontana

Mercédès - Giada Frasconi

Une marchande d’orange - Teodolinda De Giovanni/ Mirabela Castillo

Un bohémien - Giovanni Mazzei/ Egidio Massimo Naccarato

Lillas Pastia - Leonardo Cirri

Figuranti speciali - Paolo Arcangeli, Roberto Andrioli, Lisa Baldi, Elena Barsotti, Silvia Benvenuto, Chiara Catelani, Cristiano Colangelo, Cosimo Fabrizzi, Gaia Mazzeranghi, Laura Pistolesi, Pierangelo Preziosa