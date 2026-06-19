'Servizi a rete tour' a Firenze il 25 e 26 giugno

Servizi a Rete TOUR fa tappa a Firenze. L’appuntamento, giunto alla sua XI edizione, è per il 25 e 26 giugno prossimo e sarà un’occasione di confronto e scambio tra operatori, tecnici, istituzioni e tutti gli attori coinvolti nella gestione delle reti e dei sottoservizi.

Un appuntamento per il quale Firenze non farà da mero palcoscenico ma, grazie al ruolo di Publiacqua come partner ufficiale, sarà al centro della scena.

La due giorni è stata presentata questa mattina in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, di Paola Galgani, Vicesindaca del Comune di Firenze, Liliana Pedercini Direttore Editoriale di Servizi a Rete, Nicola Perini, Presidente di Publiacqua, Paolo Saccani, Amministratore Delegato di Publiacqua.

Ma andiamo con ordine.

COS’È SERVIZI A RETE TOUR

Servizi a Rete TOUR, è l’appuntamento annuale di riferimento per il mondo delle utilities organizzato dal magazine omonimo (Servizi a Rete) che, negli anni, è diventato il riferimento informativo nel panorama italiano. Un bimestrale inviato a 17.000 lettori specializzati. Il TOUR, giunto alla sua undicesima edizione, è un momento di confronto tra gestori, industria e istituzioni con lo scopo finale e condiviso che il sottosuolo sia sempre più “visibile” e valorizzato e quest’anno, come detto, approda a Firenze, città simbolo di storia e cultura del territorio.

I lavori si terranno nella suggestiva cornice della Stazione Leopolda, spazio di innovazione e dialogo.

Partner ufficiale e anfitrione dell’evento sarà Publiacqua, con il supporto di Autorità Idrica Toscana,

Confservizi Cispel Toscana e i Gestori Toscani.

Durante la due giorni, oltre 100 interventi distribuiti in tre sale convegno in contemporanea, più di 150 speaker di rilievo nazionale coinvolti e un’area espositiva con più di 100 partner tecnologici.

Sul palco centrale panel istituzionali e tavole rotonde dedicate alle principali sfide del Servizio Idrico Integrato, mentre due sale convegno ospiteranno approfondimenti tecnici moderati dai responsabili e dai tecnici di Publiacqua, articolati in 8 sessioni tematiche.

La manifestazione si concluderà con un importante momento di confronto che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle principali utilities italiane, chiamati a confrontarsi sulle prospettive e sulle sfide future del servizio idrico.

FIRENZE LABORATORIO DI INNOVAZIONE

Firenze e la Toscana saranno assolute protagoniste di questa edizione di Servizi a Rete TOUR, e non solo per un fatto geografico.

Autorità Idrica Toscana, Confservizi Cispel Toscana e i Gestori Toscani saranno presenti con un proprio spazio e con numerosi relatori che interverranno nei diversi panel previsti nell’intensa due giorni fiorentina.

Publiacqua, partner ufficiale dell’evento, nella due giorni avrà ovviamente un ruolo centrale e con essa il racconto di anni di lavoro, investimenti e innovazione che hanno interessato il territorio gestito. Un racconto che sarà fatto dai protagonisti diretti, da coloro che su opere e progettualità hanno lavorato quotidianamente.

Tra questi, ovviamente, il Presidente Nicola Perini il quale, assieme alla Sindaca Sara Funaro, al Presidente di AIT e Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ed alla Segretaria dell’Autorità di Bacino, Gaia Checcucci, toccheranno i saluti iniziali della due giorni ed anche la partecipazione al primo tavolo tematico (L’acqua in Toscana: ieri, oggi e, soprattutto, domani). Presente l’Amministratore Delegato Paolo Saccani.

Nel corso della due giorni di convegni, però, saranno numerosi anche i tecnici Publiacqua impegnati nei vari panel: Francesca Mitola (Responsabile Efficientamento Reti e Asset Management), Michele Cordola (Responsabile Modellazione ed Efficientamento fognario), Rocco Sturchio (Responsabile Lavori e Logistica), Francesco Franchi (Responsabile Sicurezza e Sistemi di Gestione), Federico Fiumicelli (Modellazione Idrica ed Efficientamento), Matteo Di Ruberto (Ufficio Direzione Lavori Appalti Manutenzione Reti), Niccolò Bandini (Modellazione ed Efficientamento Fognario), Laura Taiti (Responsabile Data Quality Management), Massimo Fabbri (Responsabile potabilizzazione e servizi tecnici), Dario Mirossi (Responsabile Control Room), Francesco Fossati (Servizi al Business e Control Room), Daniele Crini (Responsabile Unità Operativa), Simone Caffaz (Responsabile impianti di depurazione di Publiacqua), Leonardo Rossi (Responsabile Tutela della Risorsa Idrica di Publiacqua), Daniela Santianni (Responsabile del laboratorio di Publiacqua), Lorenzo Scopetani (Ufficio Direzione Lavori Appalti Manutenzione Reti), Roberto Biondi (Logistica e Servizi Generali), Paolo Vinci (Responsabile Information Technology).

Una grande squadra che si confronterà e dialogherà con colleghi provenienti da tutta la penisola portando ai tavoli la propria esperienza sul campo di gestione e di innovazione di un sistema acquedottistico complesso come quello che interconnette e serve il territorio dei 46 comuni gestiti da Publiacqua. A questo link il programma completo della due giorni: https://serviziarete.it/servizi-a-rete-tour-2026/#programma

“Parliamo di acqua, che è un bene prezioso per tutti e primario per ogni cittadino, un tema che è fondamentale discutere pubblicamente - ha detto la vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani – Per questo motivo siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta a Firenze questa iniziativa così importante; al centro della discussione ci saranno i temi dell’innovazione e della digitalizzazione, che devono essere sempre tenuti in grande considerazione e finalizzati al miglioramento della gestione di questa risorsa. Tutti noi stiamo affrontando i fenomeni della crisi climatica e le conseguenze drammatiche per le popolazioni come la siccità, o all’opposto alluvioni o allagamenti, avere strumenti sempre più efficaci per contrastarli è un impegno e una responsabilità a favore della collettività e del bene comune”.

“È un appuntamento importante, Firenze due anni fa ha ospitato il ‘Festival dell'Acqua’ e ora ‘Servizi a Rete Tour’ che è uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda il servizio idrico – ha detto Nicola Perini, Presidente di Publiacqua - Sono due giorni di confronto, di analisi, di approfondimento ma anche di rappresentazione di quello che è il livello tecnologico raggiunto dal settore. È un momento ricco di analisi e di confronto. In particolar modo in questa fase per la gestione anche dei fenomeni che stanno condizionando le nostre città, ci sono la necessità ed il bisogno di confrontarsi e di analizzare tutti insieme quelle che sono le prospettive e le sfide, che saranno tante, che riguarderanno le nostre aziende e ricadranno sulla vita dei nostri cittadini. I cambiamenti climatici non sono più un'emergenza ma sono una costante e un dato di fatto”.