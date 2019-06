Seasons, la mostra e il murale alla Maison Enrico Coveri

Presentata ieri in occasione di Pitti Immagine 2019, alla presenza di Vittorio Sgarbi. A ingresso libero, resterà visitabile fino al 31 ottobre 2019

In occasione di Pitti Immagine 2019, Vittorio Sgarbi per la Maison Enrico Coveri ha presentato Seasons, il murale nella corte interna di Palazzo Coveri realizzato da Daze, uno dei numi tutelari del graffitismo americano. Tra gli ospiti il console americano a Firenze e il presidente del Consiglio regionale.

Un progetto rivoluzionario, in quanto per la prima volta la street art entra in un palazzo mediceo, emblema del più puro Rinascimento, quale è casa Coveri in Lungarno Guicciardini a Firenze. Seasons, è inoltre il primo grande affresco in un’area coperta creato dall’artista, i cui lavori fanno parte integrante del patrimonio di musei come il MoMA di New York, lo Smithsonian di Washington, il Groninger Museum in Olanda, il Suermondt Ludwig Museum di Aquisgrana. In contemporanea la Galleria del Palazzo rende omaggio all’artista con un’importante personale. Dai lavori di Daze la Maison trarrà i tessuti stampati per la collezione uomo donna primavera estate 2020, visti in anteprima assoluta durante il vernissage

“Il risultato di una nuova, straordinaria collaborazione, nello spirito della maison che dall’arte ha sempre tratto alimento per la propria ispirazione”, dice Silvana Coveri.

Per la Maison Enrico Coveri, Daze ha progettato un’opera monumentale, piena di allegria, movimento e colore, da cui verranno tratti i tessuti stampati per la collezione uomo donna primavera estate 2020.

Daze (vero nome Chris Ellis, New York, 1962) inizia la sua carriera come writer nella New York degli anni Settanta, lasciando il suo segno inconfondibile su tutto il territorio urbano: muri, treni, vagoni delle metropolitane. Nel decennio successivo si converte con successo alla pittura su tela; la prima mostra collettiva è Beyond Words presso il Mudd Club di New York (1981), dove espone insieme a Jean-Michel Basquiat e Keith Haring. Oggi è considerato uno dei più interessanti e prolifici artisti del nostro tempo.

La mostra Seasons è a Palazzo Coveri in Lungarno Guicciardini 19 a Firenze. Resterà aperta fino al 31 ottobre 2019, dal martedì al sabato in orario 11/13 e 15.30/19, a ingresso libero.

Fotogallery di Francesca Cecconi