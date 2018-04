Scomparsa la giornalista Chiara Baglioni

Le lacrime della redazione di ViolaNews. Il cordoglio dell’assessore Vannucci

Chiara Baglioni, redattrice di ViolaNews, è morta questa notte a soli 30 anni.

La proprietà, la dirigenza, lo squadra e tutto lo staff di Fiorentina Women's FC si stringono attorno alla famiglia: "Chiara ci ha seguito da sempre, fin dalla nostra nascita. Ha raccontato a Firenze le nostre vittorie e le nostre sconfitte, dedicandoci tempo con interviste e approfondimenti. Tutti i nostri pensieri sono con lei e con i suoi familiari, cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

“Un grande dolore per la scomparsa di Chiara, sempre vicina al mondo Viola e allo sport della nostra città con il suo lavoro appassionato. A nome mio personale e come assessore allo Sport, esprimo la mia vicinanza alla famiglia in questo tragico momento”. Così l’assessore allo Sport Andrea Vannucci alla notizia.