Sanzionato fotografo con set abusivo allestito nell’area verde di piazza Ravenna

Bivacca nel giardino Pionieri dell’aviazione nel Quartiere 5, multato dalla Polizia municipale

Aveva allestito un vero e proprio set fotografico nell’area verde di piazza Ravenna, con tanto di letto, soprammobili e cavalletto per fotocamera professionale. E’ stato sanzionato dagli agenti della Polizia municipale del distaccamento di Gavinana con un verbale da 160 euro. E’ successo questa mattina in piazza Ravenna, dove un 19enne napoletano - per ‘realizzare foto artistiche’ - aveva creato una scenografia proprio al centro del verde pubblico, occupando oltre due metri quadrati di giardino senza autorizzazione. Tutto il materiale è stato fatto rimuovere dagli agenti.

Aveva montato una tenda da campeggio nel giardino dei Pionieri dell’aviazione nel Quartiere 5: è stato notato e multato da una pattuglia dalla polizia di prossimità. È successo ieri intorno alle 17 quando l’uomo, un 61enne rumeno, è stato individuato dagli agenti e sanzionato con un verbale da 160 euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana per bivacco.