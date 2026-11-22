A partire da lunedì 26 ottobre 2026, una nuova installazione è apparsa in lungarno Santa Rosa sul cantiere del nuovo centro di socializzazione del quartiere. Si tratta dell’intervento site-specific “Leragazzedi SanFrediano” di Andrea Buti, Francesco Cappelli, Elena Coli, Martina Esposto e Giulia Ribet, che rientra nel progetto “Cantieri” promosso dall'Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze.

Il progetto, installato sulla recinzione del cantiere del nuovo spazio di socialità voluto dal Comune, è stato selezionato tra varie proposte elaborate dagli studenti del corso di pittura biennio N.L.E (Nuovi Linguaggi Espressivi) della Prof.ssa Raffaella Nappo. Il titolo, “Le ragazze di San Frediano”, è un omaggio al celebre romanzo di Vasco Pratolini scritto nel 1949 che in forma ironica narra la storia di quattro donne del rione popolare fiorentino di S. Frediano nell'epoca del dopoguerra.

Il progetto nasce da un'esplorazione del quartiere ed in particolare dall’incontro e l'accoglienza delle persone del circolo “Età Libera” di San Frediano, un centro di aggregazione e promozione di attività ricreative, culturali e sociali per anziani. Il quartiere, che vanta una forte vocazione sociale, è connotato da una storia significativa fatta di orgoglio e resistenza popolare, questioni che ancora oggi sono al centro del dibattito sociale e culturale nei contesti sia locali che globali. I vari pannelli riportano frasi estrapolate dalle conversazioni con le persone del centro attraverso grafiche che richiamano i titoli degli storici periodici di informazione e satira, a traduzione di uno spirito ancora attivo e di un’eco di “voci” vivaci che dichiarano ancora oggi coraggio ed ironia.

L’installazione rientra nel più ampio progetto “Cantieri” che dal 2017 ad oggi ha realizzato undici eventi site-specific nei luoghi più rappresentativi del centro storico di Firenze, impegnando gli studenti dell’Accademia a riflettere sulla città nei suoi aspetti sociali, culturali e antropologici, considerando il cantiere edile come un “non luogo” dell'arte che si apre a spazi di fruizione non convenzionali per un pubblico eterogeneo. Il progetto è stato protagonista nei mesi scorsi di un articolo sul Venerdì di Repubblica scritto dal prof. Tomaso Montanari, che ha citato il valore della “piccola galleria di immagini d’arte” allestite in piazza Savonarola proprio dagli studenti dell’Accademia.

“Cantieri” è promosso dall’Accademia di Belle Arti di Firenze in collaborazione con il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio del Comune di Firenze. Il progetto individua come luoghi d'intervento per l'arte contemporanea i cantieri di restauro del centro storico di Firenze. Un sodalizio che permane ancora oggi, incontrando consensi favorevoli nei diversi ambiti della cultura.

Gli interventi artistici realizzati fino ad ora hanno incluso molteplici tipologie di linguaggi espressivi, come installazioni pittoriche, fotografiche e performance svoltesi nei luoghi più prestigiosi della città, tra cui la Chiesa degli Scolopi, il cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, il Teatro Romano sotto Palazzo Vecchio, il loggiato del Museo Novecento, l’ex Monastero Nuovo in via della Scala, il cantiere del gruppo scultoreo di Lorenzo Bartolini in piazza Demidoff, il cantiere in via de Gondi a Palazzo Vecchio, il cantiere in Piazza San Firenze e il cantiere all'ex Chiesa dei Barnabiti.

Attualmente ancora visibile il cantiere Al Museo Carnielo.

La documentazione fotografica degli eventi citati è anche visibile nella pagina Instagram Cantieri.Fi, canale social creato con gli studenti del corso, sul sito dell'Accademia Di Belle Arti di Firenze e sui profili social dell’Accademia.