Santa Maria Nuova, l'ospedale compie 738 anni

Firenze, 19 giugno 2026 - L’ospedale di Santa Maria Nuova si prepara a celebrare il suo 738° anniversario con una giornata di iniziative aperte alla cittadinanza, in programma martedì 23 giugno. Un traguardo che racconta la continuità di una delle più antiche istituzioni sanitarie ancora attive al mondo, profondamente radicata nella storia fiorentina e al tempo stesso proiettata verso il futuro.

I festeggiamenti prenderanno il via nel pomeriggio, dalle 15, con le visite guidate al percorso museale dell’ospedale curate dai volontari della Fondazione Santa Maria Nuova. Alle 16, nella sala Bufalini, è prevista la conferenza dedicata al progetto di salvaguardia dei paramenti liturgici dell’ospedale, un intervento che unisce tutela del patrimonio e attività di ricerca. L’incontro sarà moderato dal presidente della Fondazione, Giancarlo Landini, e vedrà la partecipazione di Guia Rossignoli dell’Opificio delle Pietre Dure, di Irene di Veglia e Zhenya Marinova, allieve della SAFS del PFP3 e di Sabrina Mutolo della SOC Patrimonio Immobiliare dell’AUSL Toscana centro.

Alle 18, nella chiesa di Sant’Egidio, si terrà la messa officiata da Monsignor Marco Zanobini, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze, insieme ai cappellani della chiesa; la celebrazione sarà accompagnata dai canti delle suore ospitaliere di Monna Tessa, in un momento dedicato alla memoria e allo spirito di servizio che da secoli caratterizzano la storia dell’ospedale.

La giornata si concluderà alle 21, sempre nella chiesa di Sant’Egidio, con il concerto “Le sonate del Rosario”, eseguito dall’Ensemble di Musica Ricercata, composto dal soprano Giulia Peri e da Michael Stüve al violino in scordatura e Roger Low al violoncello, su musiche di di Heinrich I. Fr. Biber e Giovan Battista da Gagliano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per partecipare alle visite guidate o alla conferenza è necessaria la prenotazione scrivendo a info@fondazionesantamarianuova.it o contattando il numero 055 6938688 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14), indicando nominativi dei partecipanti, numero di persone e un recapito telefonico.