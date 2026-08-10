I funerali di Alessandro Bargioni in Santo Spirito il 6 agosto

La morte improvvisa, per un malore, di Alessandro Bargioni ha colpito profondamente Firenze. Un uomo che ha dato molto alla tifoseria viola, ai Bianchi del Calcio storico Fiorentino, a tutti quelli che gli volevano bene. Un Uomo generoso e gentile.

Domani, 5 agosto, sarà possibile dare un ultimo saluto ad Alessandro presso le Sale del Commiato dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli (piano terra, blocco D1 - Viale Giovanni Boccaccio, 16, Empoli).

Giovedì 6 agosto, invece, ci sarà il funerale alle ore 16 presso la Basilica di Santo Spirito, quella così cara ai suoi Bianchi del Calcio Storico Fiorentino.

"Con la scomparsa di Alessandro Bargioni - scrive la Curva Fiesole Fuori dal coro - perdiamo un amico e una persona che, negli anni, ha dato un contributo fondamentale agli Unonoveduesei e alla Curva Fiesole tutta.

Nei momenti più duri, la sua passione, intelligenza e spirito critico hanno guidato i ragazzi più giovani che, sopra quei gradoni, stavano crescendo. Noi non lo dimenticheremo mai.Il Bargio sarà sempre con noi. In ogni coro che si alzerà dalla sua amata Curva e in ogni cosa che faremo.Invitiamo tutti i tifosi viola a onorare il Bargio con la propria presenza!“Don’t stop Bargioni!”.