San Valentino: torna la cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio

Torna, martedì 14 febbraio prossimo, la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio, interrotta per il Covid. Sono state invitate 570 coppie fiorentine che festeggiano nel 2023 i 50 anni di matrimonio e ci saranno addirittura 3 coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze di platino (70 anni di unione).

La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in tre turni (ore 10, ore 12 e ore 16). A tutti gli appuntamenti sarà presente il sindaco Dario Nardella per fare gli auguri agli sposi. A cura di Mus.e ci saranno tre attori che interpreteranno i ruoli di Eleonora e Cosimo dei Medici e del Vasari e che spiegheranno brevemente la storia del Salone. Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio e doni floreali offerti da Coldiretti Toscana e Affi (Associazione floricoltori e fioristi italiani). Gli accompagnatori potranno seguire la cerimonia dalla Sala d’Arme.

Il brindisi sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio

Alle coppie sarà data l'imperdibile occasione di visitare il camminamento di ronda e la Torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungerne la cima percorrendo la scala in pietra composta da 223 scalini che consente di giungere all'ultimo livello di avvistamento, da cui si gode di una meravigliosa vista a 360° sulla città. In cima, grazie al supporto di Golden View, sarà proposto un brindisi allietato da un momento di musica dal vivo a cura de La Filharmonie con Elena Mirandola al violino e Stefano Aiolli al violoncello (In caso di pioggia il brindisi sarà servito al coperto nel camminamento di ronda).Il programma della giornata, prevede inoltre visite tematiche incentrate sul tema dell'amore nella storia, nell'arte e nel mito, per celebrare il sentimento più forte attraverso la bellezza.

Al Museo Novecento sarà possibile farsi guidare nel percorso Per arte e per amore (alle 15 e alle 16), alla scoperta delle grandi storie d'amore legate ad alcune delle opere della collezione della Ragione, come la famosa Pisana di Arturo Martini, ma anche agli stessi artisti esposti che hanno trovato talvolta nell'amore talvolta nel disamore l'ispirazione per il loro cammino artistico.A Palazzo Medici Riccardi invece sarà proposta la visita tematica L'amore al tempo del Magnifico (alle 15 e alle 16.30) per scoprire e riscoprire - tra arte e racconto - gli intrecci amorosi che videro protagonisti Lorenzo e Giuliano de' Medici e altri illustri personaggi del loro tempo, per concludere con l'immortale racconto dei miti d'amore splendidamente dipinti alla fine del XVII secolo dal pennello di Luca Giordano nella Galleria degli specchi.