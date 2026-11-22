La sindaca di Scandicci Claudia Sereni è andata in Questura a Firenze per portare il ringraziamento suo e di tutta Scandicci a Gaetano Guarriello, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato che il 6 ottobre, mentre era libero dal servizio, ha salvato la vita a un uomo colto da malore in via Giotto, praticandogli il massaggio cardiaco.

C'è un particolare che l'ha colpita ancora di più. Nei giorni successivi, Gaetano è andato a trovare quell'uomo in ospedale per sapere come stava e ancora oggi è in contatto con lui. Un gesto di attenzione e umanità che va ben oltre il dovere professionale.La sindaca ha voluto incontrarlo personalmente e consegnargli un attestato di riconoscenza, a nome di tutta la comunità. Perché gesti come il suo meritano di essere riconosciuti e raccontati.L'incontro è stato anche l'occasione per conoscere il nuovo questore Rosaria Amato, prima donna a ricoprire questo incarico. A lei la sindaca ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio di proseguire e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni.