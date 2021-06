Mostra mercato del vino a Villa Caruso sabato 3 e domenica 4 luglio

Due giorni di buon cibo e buon vino, arte, musica e natura nella villa più bella del territorio lastrigiano. Un weekend da trascorrere all’aria aperta a pochi km da Firenze, con amici e famiglia, tra degustazioni di vini, dj set e la possibilità di visitare il meraviglioso parco della Villa, un giardino tardo rinascimentale, e il Museo Caruso che raccoglie cimeli e oggetti quotidiani del tenore napoletano.

Sarà tutto questo e altro la IV edizione del CARUSO WINE & FOOD SUMMER FESTIVAL, l’appuntamento ideato da Riccardo Chiarini (Vineria Moderna) e Leonardo Tozzi (Firenze Spettacolo) d’intesa con il Museo Caruso e il Patrocinio del Comune di Lastra a Signa, che si svolge sabato 3 e domenica 4 luglio nei saloni e nel parco di Villa Caruso di Bellosguardo a Lastra a Signa. Dalle 18, sia sabato che domenica, anche un D.J.

set con Leo Daddi: una suggestiva selezione musicale per rilassarsi nel bel giardino della villa.L’evento, prodotto da Promowine e da Firenze Spettacolo e organizzato dal Museo Caruso con il Patrocinio del Comune di Lastra a Signa, in questi anni è cresciuto molto e si è arricchito di importanti protagonisti. Partecipano, infatti, aziende vinicole di eccellenza da tutta Italia con una nutrita schiera di toscane come apripista.

Sono gli stessi produttori a far assaggiare e vendere i propri vini e prodotti alimentari negli stand allestiti nelle sale della villa affacciate sul grande e spettacolare giardino.LE AZIENDE PROTAGONISTE

Dalla Toscana: Doveri Cortona, Monterosola Volterra, Cantine Ricci Arezzo, Fattoria di Piazzano Empoli, La Querce Impruneta, Leonardo Manetti Greve in Chianti, Fattoria di Lavacchio Rufina, Podere La Madia Terranuova Bracciolini, Clio Cicogni Montevarchi, Ornina Arezzo, La Salceta Loro Ciuffenna, E’ Jamu Loro Ciuffenna, Sparla e Gerardi Lastra a Signa, Pieve di Campoli San Casciano, Borgo Macereto Dicomano, Vegni e Medaglini Grosseto, Cantina Rossoré Parco di San Rossore, Podere dell’Anselmo Montespertoli, Vallone di Cecione Greve in Chianti, Poggio La Luna Scansano.

Le birre del birrificio artigianale Rasinia, le prelibatezze di Mugello Tartufi, i cosmetici naturali di Helice. Il Vermouth prodotto a San Gimignano con la Vernaccia “IL Legale”.

Da fuori Toscana: Castelsimoni Parco Nazionale del Gran Sasso Abruzzo, Tenuta il Plino Cesena Romagna, Diotisalvi Veneto, Cantina Santa Maria La Palma Sardegna, Faverzani Lombardia, Cabert Udine Friuli, Edoardo Primo La Spezia, Vitevis Veneto, la distilleria Rossi D’Asiago Veneto.

STREET FOOD E GOLOSITÀ

Le specialità enogastronomiche e di street food sono protagoniste nel giardino della villa. Nei due giorni di manifestazione si possono assaggiare all’area ristoro:Il mitico fritto di Lastra a Signa “Pe’i’ Canto”: pollo, coniglio, verdure, coccoli con prosciutto. Tuscany Brothers “Street Farm Lab: specialità preparate dai famosi fratelli Luca e Andrea Cai: lampredotto, trippa, porchetta, pappa al pomodoro e tanto altro ancora.

DEGUSTAZIONI

Il Caruso Wine & Food Summer Festival è anche un’ottima occasione per partecipare a degustazioni gratuite guidate di grappa e di GIN a cura di ANAG, Associazione Assaggiatori di grappa Delegazione di Firenze.