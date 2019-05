Sabato 27 aprile 2019 Mirabassi e Zanisi in concerto a Marcialla

In scena, alle ore 21:30, al Jazz & Wine al Regina Margherita

Musica jazz, sabato 27 aprile 2019 alle 21,30 al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D'Elsa - Firenze, Via Amelindo Mori, 20). Sul palcoscenico troviamo il duo composto da Gabriele Mirabassi al clarinetto ed Enrico Zanisi al pianoforte. Quarto ed ultimo appuntamento della rassegna “Jazz & Wine”. Ovvero, musica jazz unita alla degustazione di vini. A cura di Gianfranco Martinelli all’interno della stagione 2018/2019. In collaborazione con Music Pool/Network Sonoro. Biglietti: euro 12 intero, 10 ridotto. Informazioni: Music Pool 055 240397, Teatro Regina Margherita 055 8074348. Prevendite: 055 240397 – 055 210804. Lo spettacolo fa parte dell’iniziativa “AperiTeatro”. Ovvero, il teatro Regina Margherita propone la formula Spettacolo più Apericena al costo di euro 15,00 in collaborazione con La Botteguccia.

Gabriele Mirabassi ed Enrico Zanisi sono due musicisti lontani per generazione ma vicini per sensibilità e provenienza. La voglia di conoscersi e riconoscersi, incontrarsi e scontrarsi attraverso la libertà dell’improvvisazione ed il rigore e la cura del del dettaglio della musica classica. La condivisione di alcuni valori musicali per loro irrinunciabili: swing, sofisticazione armonica, ricchezza melodica, interplay. Il punto d’arrivo la scelta del repertorio: composizioni originali, standard di Cole Porter, lieder di Schumann, una sonata di Scarlatti, a dichiarare appartenenze e identità con la certezza che cambiare gli angoli visuali dai quali osservare il passato sia la maniera più efficace per individuare nuove e sorprendenti strade da percorrere. La convinzione che suonare jazz significhi semplicemente cercare di raggiungere luoghi dove non si è ancora passati.

Gabriele Mirabassi è uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale. I progetti ai quali ha partecipato e i dischi che ha inciso segnano una carriera dallo spirito musicale eterogeneo e dal linguaggio multiforme. Dal jazz alla musica brasiliana tanti sono i nomi delle sue collaborazioni fra i quali Richard Galliano, Stefano Battaglia, Luciano Biondini, Michel Godard, John Taylor, Steve Swallow, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto. Negli ultimi anni Mirabassi ha ampliato notevolmente il suo panorama di collaborazioni, sapendo allargarsi con coraggio ad altri ambiti di spettacolo: oltre alla collaborazione con Gianmaria Testa, ha collaborato con Erri De Luca, Barbara Casini, David Riondino.

Fin dal suo esordio, Enrico Zanisi ha mostrato la stoffa del musicista in grado di bruciare le tappe, quello cui l’etichetta di enfant prodige del jazz italiano era destinata ben presto a stare stretta. Per questa ragione, il piano solo di Enrico Zanisi sembra arrivare al momento giusto, inaugurando idealmente una nuova fase nella carriera artistica di questo giovane pianista. Difficile riscontrare in un musicista tanto giovane una tale consapevolezza dei propri mezzi e una personalità musicale già così definita, eppure Zanisi possiede senza ombra di dubbio entrambe le cose.

L’appuntamento è inserito nella nuova stagione del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla che quest’anno è accompagnata dallo slogan ‘Il bello di essere piccoli ma di pensare in grande’. Un cartellone che da novembre ad aprile incornicia oltre una trentina di appuntamenti tra teatro ragazzi, popolare toscano, teatro contemporaneo e di ricerca, teatro a km 0, jazz con degustazioni di vino e concerti bandistici. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa, altri eventi e Jazz & Wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano. Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana. La sezione Jazz & Wine si svolge in collaborazione con Music Pool. Partner Radio 3 Network.