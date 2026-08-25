Rossella Petrillo saluta la Fiorentina

"Quasi sei anni non si possono chiudere in cinque scatoloni in soffitta o in venti fotografie. Quasi sei anni te li porti dentro. Oggi sono un peso sul cuore, domani saranno gratitudine. Perché la verità è che tutto quello che è stato lo porterò per sempre con me. Ho avuto la fortuna di lavorare con un team straordinario e di incontrare persone che mi hanno lasciato tanto. Ma soprattutto, ti ho amata follemente, cara Fiorentina. Avrai sempre una tifosa napoletana al tuo fianco, pronta a difenderti e ad amarti come ha sempre fatto". Un grazie speciale al Presidente Rocco e a Joe 🕊️ e, ovviamente, ai tifosi. Vi voglio bene!".

Così Rossella Petrillo, dal 2020 popolare volto mediatico e social del club viola, saluta la Fiorentina e i suoi tifosi. Una giovane donna molto apprezzata per il suo lavoro e la sua gentilezza.