Fiorentina

Rossella Petrillo saluta la Fiorentina

"Quasi sei anni te li porti dentro. Oggi sono un peso sul cuore, domani saranno gratitudine"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 Agosto 2026 11:59
Rossella Petrillo saluta la Fiorentina

"Quasi sei anni non si possono chiudere in cinque scatoloni in soffitta o in venti fotografie. Quasi sei anni te li porti dentro. Oggi sono un peso sul cuore, domani saranno gratitudine. Perché la verità è che tutto quello che è stato lo porterò per sempre con me. Ho avuto la fortuna di lavorare con un team straordinario e di incontrare persone che mi hanno lasciato tanto. Ma soprattutto, ti ho amata follemente, cara Fiorentina. Avrai sempre una tifosa napoletana al tuo fianco, pronta a difenderti e ad amarti come ha sempre fatto". Un grazie speciale al Presidente Rocco e a Joe 🕊️ e, ovviamente, ai tifosi. Vi voglio bene!".

Così Rossella Petrillo, dal 2020 popolare volto mediatico e social del club viola, saluta la Fiorentina e i suoi tifosi. Una giovane donna molto apprezzata per il suo lavoro e la sua gentilezza.

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