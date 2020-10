Roland Garros, Martina Trevisan da sogno: è ai quarti di finale

Ph FB Tennis club S. Croce

La tennista toscana, 26 anni, ha battuto l'olandese Bertens. La gioia del Tennis Club Santa Croce sull'Arno, dove è cresciuta: "Vederti sorridere anche nei momenti più difficili di un match come questo, come se ti stessi allenando sul nostro campo 3, è fantastico... ". Martedì la polacca Swiatek

Martina Trevisan è ai quarti di finale del Roland Garros. La 26enne tennista fiorentina, cresciuta sui campi del Tennis club di Santa Croce sull'Arno, oggi ha battuto nettamente l'olandese Kiki Bertens conquistando un posto tra le migliori 8 dello Slam parigino.

"Su quell’ultimo pallonetto abbiamo soffiato tutti perché la palla pizzicasse la riga...ci piace pensare che sia servito per far continuare questo sogno incredibile, perché le persone che ti vogliono bene e stavano soffiando erano veramente tante. Vederti sorridere anche nei momenti più difficili di un match come questo, come se ti stessi allenando sul nostro campo 3, è fantastico. Ancora una volta grazie di cuore @martitrevi ❤️ #martinatrevisan #dream #tennis #wta #itf #fit #rolandgarros #passion", si legge sulla pagina Facebook del Tennis Club Santa Croce sull'Arno.

Martina prometteva benissimo nel tennis poi a un certo punto del suo percorso ha avuto una grave crisi da cui però è riemersa grazie all'amore dei genitori e di tutti coloro che le vogliono bene. Adesso questo piccolo miracolo in Francia... E chissà se si potrà sognare anche oltre...

Martedì Martina incontrerà la polacca Swiatek per un posto in semifinale.