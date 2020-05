Ristorante Santa Elisabetta: quattro pacchetti per scoprire la cucina stellata

Imminente la riapertura l’albergo fiorentino dall’atmosfera unica

Il 29 maggio il Ristorante Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel di Firenze riaprirà, accogliendo gli Ospiti con il suo stile unico e con l’invito a seguire il suo esempio: rinnovarsi senza allontanarsi dalla propria identità. La stella Michelin brilla al primo piano della Torre bizantina della Pagliazza: qui l’Executive Chef Rocco De Santis insieme al Maitre Sommelier Alessandro Fè accolgono i propri ospiti, dal martedì al sabato, con la stessa atmosfera rilassante ed esclusiva, i 5 tavoli ben distanziati e il suo menù ricercato a pranzo e a cena. Oltre a 4 nuovi pacchetti gourmet, per permettere ai viaggiatori di sentirsi al sicuro e di godere della centralissima location, delle camere e suite panoramiche e del ristorante stellato, l’albergo ha preparato misure e accorgimenti sanitari a tutela della salute e del benessere di tutti. Ai numerosi riconoscimenti dati all’albergo nell’ultimo anno, si aggiunge il titolo di “Top Luxury Boutique Hotel in Europe” per Luxury Travel Advisor: secondo i consulenti di viaggio che hanno votato, è il Brunelleschi Hotel di Firenze il miglior boutique hotel di lusso in Europa.

Dal 29 maggio sarà di nuovo possibile gustare la cucina stellata nella torre bizantina, al Ristorante Santa Elisabetta, in perfetta sicurezza, grazie a misure speciali e precauzioni sanitarie prese per mettere la sicurezza al primo posto. Per vivere il soggiorno in tranquillità al Brunelleschi Hotel, oltre a cancellazioni flessibili, sono state prese anche misure supplementari (distanza sociale, dispositivi di sicurezza, ulteriore igienizzazione, sanificazione e aerazione degli ambienti, superfici e oggetti) fino ad arrivare a corsi di formazione al personale e alla presenza di un Covid Manager.

Inoltre, per i clienti italiani un’attenzione aggiuntiva: prenotando una camera entro il 30 giugno (per soggiorni entro il 30 novembre 2020), sono garantiti l’upgrade di camera, 80,00 Euro di credito per camera da utilizzare per il room service, minibar e Tower Bar (solo per prenotazioni per 2 o più notti), e la cancellazione flessibile.

Pacchetti per esperienze gourmet al Ristorante Santa Elisabetta

Al Brunelleschi Hotel è possibile vivere un’esperienza gourmet, grazie al suo ristorante stellato, insieme ad un soggiorno nel cuore di Firenze. Il Ristorante Santa Elisabetta è al primo piano della Torre della Pagliazza, in una sala semicircolare con tavoli ben distanziati, dalla mise en place elegante e minimalista. La carta segue come sempre la stagionalità e presenta la stessa sintesi tosco-campana dello Chef De Santis, che riesce a rendere essenziali anche piatti dalla matrice opulenta e sostanziosa, così come la sala del ristorante restituisce un’impressione di leggerezza e luminosità che contrasta con il fascino storico del luogo, l’edificio più antico di Firenze.

Sono 4 le nuove offerte speciali gourmet. Tre pacchetti prevedono oltre ad un menù degustazione, anche il pernottamento, mentre un pacchetto è stato pensato con uso camera e parcheggio in versione daily use, oltre al pranzo, per una giornata indimenticabile e confortevole a Firenze.

Carte Blanche Experience

Il pacchetto include: una o più notti in una delle sofisticate ed eleganti camere o suite a scelta; ampia colazione giornaliera che potrà essere servita anche in camera (su richiesta e senza supplemento); pranzo di 3 portate a persona presso il Ristorante Santa Elisabetta 1 Stella Michelin, con menù Carte Blanche (inclusi acqua minerale, caffè e un calice di vino a persona selezionato dal Sommelier).

Essential Michelin Experience

Il pacchetto include: una o più notti in una delle sofisticate ed eleganti camere o suite; ampia colazione giornaliera; pranzo o cena di 5 portate a persona presso il Ristorante Santa Elisabetta 1 Stella Michelin (bevande escluse, solo per chi cena nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, offerta speciale per l’abbinamento di una flûte di Spumante e un bicchiere di vino bianco selezionati dal Sommelier).

Chef Experience

Il pacchetto include: una o più notti in una delle sofisticate ed eleganti camere o suite; ampia colazione giornaliera, pranzo o cena di 9 portate a persona presso il Ristorante Santa Elisabetta 1 Stella Michelin (bevande escluse, solo per chi cena nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, offerta speciale per l’abbinamento di una flûte di Spumante e un bicchiere di vino bianco selezionati dal Sommelier); la ricetta autografata di uno dei piatti dello Chef.

Tutti e tre i pacchetti includono una notte di parcheggio; early check-in e late check-out (in base alla disponibilità); wi-fi ad alta velocità; accesso all’area fitness con attrezzature Technogym.

Pacchetto Una giornata a Firenze

Per trascorre una giornata indimenticabile a Firenze è stato pensato questo pacchetto per due persone in formula day use al prezzo esclusivo di 312,00 Euro totali che include: pranzo di 3 portate per 2 persone al Ristorante Santa Elisabetta 1 Stella Michelin (acqua e caffé inclusi); Camera Classic Executive matrimoniale o doppia con check-in dalle ore 10,00 e check-out entro le ore 20.00 per momenti di relax durante la giornata; upgrade garantito alla tipologia di camera superiore disponibile; parcheggio in garage dalle ore 10.00 alle ore 20.00; concierge a disposizione per prenotazione di biglietti alla Galleria degli Uffizi o altri musei della città.