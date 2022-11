Rispetto al 2019 in Toscana più le visite specialistiche ambulatoriali

Prestazioni specialistiche ambulatoriali in crescita in Toscana: nei primi sei mesi di quest’anno sono state di più dello stesso semestre prima della pandemia, ovvero il 2019. Ed è l’unica regione in Italia con il segno positivo, di contro a territori con differenze in negativo. Lo certifica l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che fa capo al Ministero della salute e che a Roma ha presentato i dati aggiornati sulla mobilità sanitaria, il monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici e le attività, per l’appunto, di specialistica ambulatoriale.

“Sono dati che analizzeremo nei prossimi giorni nel dettaglio per esaminare punti di forza e debolezza del nostro sistema sanitario – spiega l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini - Il fatto che la Toscana sia stata comunque l’unica regione in Italia ad aver aumentato, dell’1,48 per cento, il volume di attività per quanto riguarda le visite specialistiche ambulatoriale è una dato significativo”.

“Vuol dire aver offerto ai toscani - prosegue l’assessore - più visite rispetto al 2019 e si tratta di un dato importantissimo, che va nelle direzione dell’abbattimento progressivo dell’arretrato delle liste di attese che si è determinato con la pandemia. Lo ritengo un elemento di grande importanza: a merito dei professionisti del sistema sanitario, che è riuscito a tenere il fronte pandemico e, allo stesso tempo, garantire più prestazioni di quelle erogate nel 2019”.

Una giornata di sensibilizzazione sul melanoma rivolta ai cittadini si terrà sabato 12 novembre dalle 9 alle 13 presso gli ambulatori del reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Melanoma & Skin Cancer Unit all’interno dell’ospedale Santa Maria Annunziata. L’iniziativa denominata “Link me-Open Day melanoma”, a sottolineare il modello della rete oncologica locale, regionale e nazionale, si svolge nell’ambito degli Open Day organizzati dalla Società scientifica Intergruppo Melanoma Italiano e dedicati alla prevenzione di questo tumore cutaneo che deve avvenire nell’arco di tutto l’anno e di cui invece si tende a parlare solo nei mesi estivi.

Il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Melanoma & Skin Cancer Unit diretto dal dott. Lorenzo Borgognoni, è stato scelto da IMI fra i sette centri italiani specializzati nella diagnosi e cura del melanoma.

Presso gli ambulatori del reparto sabato 12 novembre, i chirurghi plastici e i dermatologi effettueranno visite gratuite per il controllo nei. Sarà effettuata anche attività informativa sull'importanza della prevenzione per la lotta al melanoma e dei percorsi multidisciplinari nell'ambito delle reti oncologiche e delle nuove terapie. A disposizione ci sarà anche un Clinico specialista per un momento di approfondimento e dialogo sul melanoma. L’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi dove si svolgeranno le visite.

Chi è interessato può registrarsi sul sito:

https://www.opendaymelanoma.it/registrazione-firenze/ o chiamare il numero 02 94753378.