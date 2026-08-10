Riciclo: la crisi della plastica

Ogni giorno milioni di cittadini compiono un rito di civiltà: separano meticolosamente plastica, carta e vetro, convinti che quel gesto sia il passo definitivo per salvare il pianeta. È un'azione necessaria, ma oggi rischia di trasformarsi in un'illusione consolatoria. Il sistema a valle, infatti, sta vacillando sotto il peso di una crisi strutturale: magazzini colmi oltre ogni limite di sicurezza, impianti che rallentano e una materia prima seconda che fatica a trovare spazio in un mercato saturo. La raccolta differenziata non è un "punto di arrivo", ma l'inizio di un ingranaggio industriale che, nonostante l'impegno collettivo, sta pericolosamente scricchiolando.

C'è un divario profondo, e spesso taciuto, tra quanto viene raccolto e quanto viene effettivamente trasformato. Secondo le analisi di Plastic Free Onlus, circa la metà della plastica immessa sul mercato sfugge al recupero reale. Il problema non è solo il comportamento del cittadino, ma il "muro" del riciclo: la complessità del packaging moderno (spesso composto da polimeri diversi accoppiati) e le frazioni plastiche di scarso valore rendono il trattamento economicamente insostenibile.

Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus, avverte sulla sovrapposizione tra i concetti di "raccogliere" e "riciclare": "Per anni l’Italia è stata raccontata come un Paese particolarmente virtuoso, ma troppo spesso nel dibattito pubblico si sovrappongono raccolta differenziata, recupero ed effettivo riciclo. Una parte consistente della plastica immessa sul mercato non viene intercettata. Sul totale degli imballaggi in plastica immessi al consumo, a malapena la metà viene effettivamente riciclata. Conferire correttamente un imballaggio è fondamentale, ma non garantisce che quel materiale torni sul mercato come nuova materia."

Il riciclo si scontra con un paradosso economico insidioso evidenziato da COREPLA e AiCS. Produrre plastica vergine oggi costa spesso meno che riciclare quella vecchia, rendendo la materia prima seconda un "lusso" che molte aziende evitano. I fattori che frenano la transizione non sono solo ambientali, ma squisitamente industriali:

Crisi del settore: negli ultimi anni in Europa sono stati chiusi 45 impianti di riciclo. In Italia, la situazione è allarmante con due impianti già fermi e altri due che necessitano di urgenti ammodernamenti per non soccombere.

Concorrenza sleale: il mercato è inondato da plastica vergine extra-UE (specialmente dalla Cina) a prezzi aggressivamente bassi.

Costi energetici: i processi di selezione e lavaggio sono energivori; con i rincari attuali, il costo finale della plastica riciclata perde ogni competitività.

Andrea Nesi (AiCS) è chiaro: senza compensazioni e correttivi di mercato (incentivi, sgravi o acquisti pubblici preferenziali), la plastica vergine continuerà a "vincere", rendendo il riciclo un'attività in perdita costante.

Non è solo la plastica a gridare vendetta. Nei nostri cassetti giace una ricchezza dimenticata: il cosiddetto electronic hibernation. Secondo il consorzio Ecolight, smartphone, cavi e piccoli elettrodomestici restano inutilizzati per anni. Eppure, parliamo di vere e proprie miniere urbane: per ogni tonnellata di piccoli RAEE, è possibile recuperare oltre 830 kg di materie prime seconde. Per risvegliare questo tesoro, i cittadini hanno strumenti concreti spesso ignorati:

L’Uno contro Uno: il ritiro gratuito del vecchio dispositivo all’acquisto di uno nuovo.

L’Uno contro Zero: la possibilità di consegnare gratuitamente i piccoli RAEE (sotto i 25 cm) nei grandi punti vendita, anche senza acquistare nulla. Svuotare i cassetti non è solo fare ordine, è alimentare una filiera che estrae valore dai rifiuti invece che dalle miniere.

Ciò che finisce nell'ambiente non scompare, ma si conserva come una tragica testimonianza storica. Il monitoraggio di Legambiente a Capraia (progetto EPIC) nel luglio 2026 ha riportato a galla reperti scioccanti: lattine degli anni '70, barattoli di cibo coreano e persino buste per la raccolta di beneficenza in Lire.

Questa persistenza ha un costo anche a terra. Se il mercato della materia riciclata ristagna, i rifiuti non partono: restano fermi negli impianti. Questo porta a un accumulo eccessivo di stoccaggi infiammabili, che combinato con le temperature record della crisi climatica, crea una miscela esplosiva. Nell'estate del 2026, la Toscana ha registrato una scia di roghi inquietante: 5 incendi in due mesi (Capannori, Vicopisano, Empoli, Livorno, Vecchiano). Il nesso è logico e brutale: quando il mercato si ferma, i magazzini si riempiono e, letteralmente, bruciano.

Dobbiamo smettere di guardare alla raccolta differenziata come a un'indulgenza plenaria che cancella i nostri peccati di consumo. Il riciclo è un pilastro essenziale, ma non può gestire volumi infiniti di scarti. La sfida si sposta ora sulla riduzione alla fonte.

Mentre amministrazioni come quella di Figline e Incisa Valdarno utilizzano la leva fiscale della TARI per scopi nobili (supporto a famiglie con basso ISEE, disabilità o locali "no slot"), la vera transizione richiederà che questi modelli vengano adattati per premiare specificamente chi produce meno rifiuti.