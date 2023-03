Riapre il Coop.fi di piazza Leopoldo

Il punto vendita di Piazza Leopoldo, a Firenze, riapre alle vendite domani, sabato 25 marzo, alle 7.30. La presentazione in anteprima del punto vendita, con il simbolico taglio del nastro, si è tenuta oggi pomeriggio, alla presenza di Daniela Mori, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, di Giovanni Bettarini, Assessore al Commercio, bilancio e alle attività produttive del Comune di Firenze, e di Viviana Quaglia, Presidente della Sezione soci Coop Firenze nord ovest.

Nell’attesa dell’apertura ufficiale, tanto l’entusiasmo e la curiosità dei soci e clienti che, in questi mesi, hanno visto il punto vendita trasformarsi giorno dopo giorno e che, da domani, potranno fare la spesa in un negozio dal volto nuovo. Un supermercato nel cuore della città, comodo da raggiungere a piedi, in auto e in tramvia, che rappresenta un riferimento per la spesa quotidiana degli abitanti del quartiere ma che, con un assortimento ampio, risponde anche alle esigenze della spesa settimanale.

Dalla piccola spesa al grande carrello, il punto vendita propone, infatti, un assortimento completo e vario ma offre anche un ricco ventaglio di proposte sul fronte dei prodotti freschissimi, da fornitori selezionati e di filiera corta. Qualità, varietà e specialità del territorio, in un mix equilibrato composto all’insegna della convenienza, garantita anche dall’ampia presenza del prodotto a marchio, proposto oggi con un assortimento rinnovato e sempre più articolato rispetto alle nuove esigenze dei consumatori.

Un supermercato urbano, pensato per una spesa pratica, con un percorso di acquisto veloce, la comodità di un parcheggio seminterrato e con una particolare attenzione al servizio, garantito ai banchi freschi come alle casse automatiche, che risponde alle esigenze di un ampio bacino di soci presenti nell’area. I lavori di ristrutturazione sono iniziati lo scorso luglio e sono proseguiti, tappa dopo tappa, rinnovando prima i reparti freschi per concludersi poi con l’area dei prodotti industriali: l’intervento restituisce un punto vendita a misura di cliente, più fruibile e accogliente, con un nuovo allestimento, scaffali più bassi e corridoi più ampi che rende la spesa più facile e comoda.

Un’opera di rinnovamento complessivo del negozio che è stata realizzata mantenendo aperto il punto vendita - per non creare disagi e garantire il servizio ai soci e clienti della zona - e che vede anche un ampliamento del gruppo di lavoro, con sei assunzioni dedicate alla gestione del nuovo punto ristoro Caffè Coop.fi. Da domani, ad accogliere soci e clienti, tante buone novità e offerte speciali per festeggiare la riapertura.

Il Caffè Coop.fiUn punto ristoro che, come quelli già inaugurati in altri punti vendita della Cooperativa, propone un’offerta pensata per tutte le occasioni. Dalla colazione, al pranzo, all’aperitivo, il punto ristoro offre prima di tutto un caffè d’eccellenza, di torrefazione italiana, denso e aromatico, cui si affiancano orzo, ginseng, spremute fresche da accompagnare a una varietà di paste fragranti e fresche del giorno e salati da colazione. Per la pausa pranzo veloce, il Caffè Coop.fi propone pizze, panini, piatti freddi, insalate e macedonie, accompagnate da bibite, succhi o birra alla spina, da gustare comodamente nell’area allestita con tavoli e sedie dove, nel tardo pomeriggio, è possibile anche fare un aperitivo con cocktail e stuzzichini.

Il Caffè Coop.fi è l’occasione di una pausa gustosa, in qualsiasi momento della giornata. Un’offerta completa Tutto quello che ci vuole c’è: a completare l’offerta alimentare, un’area tutta nuova ed esclusiva dei prodotti non alimentari. In assortimento tutto quello che occorre in casa, come piccoli elettrodomestici e accessori per cucinare o per allestire la tavola, intimo uomo e donna, tessili per la casa, prodotti per l’ufficio e per la scuola, giocattoli e libri.

In più, nell’area dedicata ai casalinghi, ogni mese verranno proposte idee originali e sfiziose, per dare un tocco diverso alla casa. L’offerta sarà completata di volta in volta dai prodotti abbinati ai temi e alle esigenze stagionali. Il Coop.fi di Piazza Leopoldo per l’ambienteNumerose le caratteristiche che rendono il nuovo punto vendita amico dell’ambiente. Fra queste, la sostituzione del precedente impianto frigo, con uno con centrale a CO2, più ecologica rispetto alla precedente.

La centrale a CO2 risulta efficiente e sicura, è energeticamente conveniente rispetto agli impianti convenzionali ed è perfettamente in linea con le norme internazionali che progressivamente stanno ponendo limiti all’uso di refrigeranti sintetici. Inoltre, sono state rinnovate le celle frigorifere e i banchi frigo sono stati cambiati, introducendo gli sportelli di chiusura sui murali salumi, latticini e surgelati per evitare la dispersione del freddo. Infine sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti dell’area di vendita e dei reparti con prodotti a LED, che riducono sensibilmente i consumi.Le dichiarazioniDaniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze «A venti anni esatti dall’apertura del nostro Coop.fi di Piazza Leopoldo, siamo molto felici di tagliare nuovamente il nastro e di inaugurare una nuova stagione per questo punto vendita: con il rinnovamento del negozio vogliamo offrire ai nostri soci e clienti un servizio più comodo e efficiente e un assortimento che, insieme a convenienza e qualità, sappia dare risposta alle tante e nuove esigenze dei consumatori.

L’intervento di ristrutturazione ci ha impegnato per qualche mese: voglio ringraziare i soci e clienti che ci hanno confermato la loro fiducia, continuando a frequentarci anche durante i lavori; ringrazio anche tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita che, con il loro impegno quotidiano, hanno garantito le attività di vendita durante la ristrutturazione: a tutte e tutti loro e al Direttore va il mio augurio di buon lavoro».Giovanni Bettarini, Assessore al Commercio, bilancio e alle attività produttive del Comune di Firenze«Un punto vendita rinnovato, rispettoso dell’ambiente ed efficiente: ringraziamo Unicoop Firenze per l’impegno verso la riqualificazione dei propri punti vendita.

L'intervento fatto sul Coop.fi di Piazza Leopoldo lo rende, oggi, un luogo migliore per chi lo frequenta e per chi ci lavora, con un effetto positivo anche sulla crescita del numero dei lavoratori».Viviana Quaglia, Presidente Sezione soci Coop Firenze nord ovest«Salutiamo con entusiasmo il rinnovato Coop.fi di Piazza Leopoldo che dà continuità alla nostra presenza su questo territorio e con cui Unicoop Firenze conferma il suo presidio sociale. La struttura del nuovo negozio è organizzata per rispondere alle esigenze di una spesa veloce e completa e per fornire un servizio ancora migliore ai nostri soci e clienti.

Tutto ciò in un punto vendita più accogliente, con un nuovo punto ristoro che ci auguriamo possa diventare un luogo di aggregazione per il quartiere e per chi fa la spesa da noi. Invitiamo i soci e clienti a frequentarci, non solo per fare acquisti, ma anche per partecipare alle tante attività che la nostra sezione soci propone anche in questo luogo, con un programma che vedrà molte novità nei prossimi mesi».Promozioni per l’apertura Per i primi giorni dopo la riapertura, il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte e proposte speciali che potenziano la convenienza tipica del Coop.fi: sui volantini promozionali dal 25 marzo al 2 aprile sarà proposto un pacchetto di prodotti freschissimi e di articoli di extra alimentari in promozione speciale al Coop.fi di Piazza Leopoldo.

Chi ha fatto spesa presso il Coop.fi di Piazza Leopoldo dal 18 al 21 marzo, ha ricevuto in omaggio, per ogni spesa, 2 buoni sconto da 5 Euro (massimo 2 buoni spesa per scontrino), spendibili entro il 25 marzo ogni 30 Euro di spesa presso i Coop.fi di Via Caracciolo, Via Carlo del Prete, Via Cimabue, Novoli, Via Reginaldo Giuliani. Presso il punto vendita di Piazza Leopoldo i buoni sono spendibili solo sabato 25 marzo. I soci che, dal 25 marzo all’8 aprile, attivano la Carta Spesa In presso il Coop,fi di Piazza Leopoldo, ricevono subito due buoni spesa da 10 € ciascuno spendibili entro il 30 aprile 2023 in tutti i punti vendita Coop.fi.

Inoltre, fino al 31 marzo 2023 chi richiede la Carta spesa in riceve 3.500 punti* sulla carta socio. Infine, per ogni spesa, aggiungendo 1 centesimo, si riceve in omaggio una comoda borsa riutilizzabile* (max una borsa per carta socio). Info e orari- Box informazioni all’ingresso del punto vendita, con possibilità di sottoscrivere la carta socio e di gestire i servizi legati alla carta socio, all’attivazione della carta Spesa in da utilizzare per gli acquisti presso tutti i Coop.fi- Altri servizi: pagamento utenze e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni celiaci e buoni welfare, accettazione buoni pasto, resi e fatture, ritiro prodotti Piùscelta presso il Box Informazioni, vendita dei biglietti di Autolinee toscane, servizio Box Office per la prenotazione di biglietti per spettacoli e eventi in Toscana, attivazione operatore telefonico Coop Voce.- Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00, domenica dalle 8 alle 13.30- Domenica 26 marzo aperto dalle 8 alle 20 - Pagina web del punto vendita coopfi.info/firenzepiazzaleopoldo