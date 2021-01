Ri-scoprire Firenze: al via 55 visite guidate gratuite su itinerari insoliti

Le guide turistiche di Federagit in un progetto, in collaborazione con Confesercenti Toscana, Confesercenti, con il contributo del Comune e finanziato dall’assessorato al turismo, a partire dal 23 gennaio 2021

Dalla Firenze esoterica degli antichi culti solari al trekking urbano dedicato alla volta del cielo e alle ‘stelle medicee’, fino alle passeggiate alla scoperta della Firenze ebraica e della Firenze delle donne. Sono solo alcuni degli itinerari del progetto “Firenze insolita? Meglio con la guida” promosso dalle guide turistiche di Federagit Firenze in collaborazione con Confesercenti Toscana, Confesercenti Firenze e con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Firenze. Un programma di 55 visite guidate gratuite rivolte a fiorentini e visitatori, ideate e condotte da guide professioniste abilitate a Firenze che aderiscono al progetto ‘Feel Florence’ e promuovono il territorio mettendo in evidenza curiosità, storia, realtà economiche e artigianali. Le visite guidate si svolgeranno, a partire dal prossimo 23 gennaio, con gruppi di dimensioni contenute, nel rispetto delle specifiche linee guida nazionali e regionali previste per il contenimento del virus Covid19 a cui tutti i partecipanti si dovranno attenere.

“Un progetto che valorizza un turismo di qualità, esperienziale e innovativo – ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re - dando la possibilità a fiorentini e visitatori di immergersi nelle storie della città e nei suoi mestieri. Sosteniamo con il contributo economico del comune di Firenze questo progetto per accompagnare la ripartenza del settore turistico in grave crisi a causa degli effetti della pandemia, aiutandolo anche a ripensarsi e a trovare nuovi itinerari da esplorare, ma anche per dare ai fiorentini la possibilità di riscoprire la città più nascosta e meno frequentata, affiancati da guide turistiche professioniste che aderiscono al progetto Feel Florence. L’iniziativa rientra tra le quelle finanziate dall’assessorato al Turismo per valorizzare un turismo in linea con gli obiettivi sempre più centrali di sostenibilità sociale, ambientale ed economica".

Gli interessati potranno iscriversi indicando fino a tre itinerari in ordine di gradimento decrescente nella scheda predisposta. In base all’ordine di arrivo delle adesioni, delle preferenze indicate e dei posti disponibili saranno formati i gruppi per le visite guidate. Ai partecipanti sarà inviata un’email di conferma con il punto di ritrovo previsto. Al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile ciascuna persona potrà prendere parte a massimo due visite guidate del programma. Le visite guidate si svolgeranno in italiano, salvo specifiche richieste da inviare a federagitfirenze@gmail.com.

Programma delle visite