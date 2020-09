Regionali in Toscana: Forza Italia in crescita

La dichiarazione del commissario sen. Massimo Mallegni: "Torni catalizzatore di popolari e liberali"

“In Toscana a marzo Forza Italia aveva un misero 1,8%. Oggi ha moltiplicato quasi per tre il proprio consenso. Ho trovato persone con tanta voglia di ripartire e impegnarsi nuovamente. Da oggi si ricostruisce un’alternativa seria per vincere già dal prossimo anno molte amministrazioni locali e ovviamente prepararci per la vittoria alle Politiche. Auspico che Forza Italia possa riprendere il proprio ruolo di catalizzatore di tutte le realtà popolari e liberali che sono presenti in Toscana e hanno in questi anni tenuto nel centrodestra gran parte del nostro elettorato. Noi ci facciamo promotori, appena sarà fatta una seria analisi del voto, di un convegno di riflessione di tutte le realtà liberali e popolari che non distino in Toscana per dare vita ad in sintesi che il nostro elettorale ci chiede". Lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale degli Azzurri toscani.