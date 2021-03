Recovery Plan e digitalizzazione per le imprese

Un evento online per il 18 marzo sulla Next Generation Italia

L’Unione Europea si è trovata con la pandemia da Covid-19 ad affrontare una situazione senza precedenti, ma ha anche reagito in una maniera senza precedenti.

Per ricostruire le economie distrutte, come nel “dopo guerra”, è stato pensato ad uno strumento che possa aiutare la ripresa economica e far guardare al futuro con fiducia.

Next Generation Ue, il nome stesso evoca un futuro per le nuove generazioni, è uno strumento straordinario e temporaneo finalizzato a stimolare la ripresa economica in Europa durante colpita dalla pandemia. Si tratta di un pacchetto di finanziamenti di 750 miliardi di euro di cui una parte saranno assegnati sotto forma di finanziamenti a fondo perduto e una parte come prestiti a interesse bassissimo. Si tratta di capitali raccolti sui mercati finanziari e rimborsabili entro il 2058. Con questo strumento sarà possibile porre riparo ai danni economici e sociali causati dalla pandemia per riequilibrare le divergenze economiche tra gli Stati e creare un’Europa più verde, digitale e resiliente alle nuove sfide presenti e future.

Come emerge anche dai sei punti programmatici indicati dalla Presidente dalla Commissione europea Ursula Von Der Leyen, la necessità di un’Europa più digitale è un elemento da cui non potremo più prescindere in futuro e questo processo rappresenta oltre che una sfida anche un’opportunità fondamentale per le imprese.

L'Italia con 209 miliardi di euro è il primo beneficiario di Next Generation UE ed impiegherà questi fondi attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR che possiamo chiamare Next Generation Italia.

In questo contesto, nasce l’evento online “Next Generation Italia – Recovery Plan per la digitalizzazione delle imprese” del 18 marzo, organizzato da Europe Direct del Comune di Firenze, da Murate Idea Park, incubatore fiorentino di startup innovative della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Pietro Baldesi” e dagli uffici Enterprise Europe Network localizzati in Toscana, di cui fanno parte PromoFirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

L’evento è rivolto alle imprese per conoscere opportunità e supporti al loro fianco, oltre che al sistema formativo che coinvolge corpo docente e studenti, futuri preziosi collaboratori nelle imprese con cui si vincerà la sfida della digitalizzazione; i cittadini potranno seguire le riflessioni dei relatori ed aumentare la consapevolezza su tematiche all’ordine del giorno dell’attualità in cui siamo immersi.

Nel corso della mattinata avremo l’opportunità di ascoltare una serie di interventi articolati in due diversi panel, “Incentivi per la digitalizzazione delle imprese” e “Formazione e occupazione per il digitale”, per delineare una panoramica chiara ed esaustiva sul ruolo e sulle opportunità offerte dall’investimento, sia pubblico che privato, per la digitalizzazione delle imprese che contribuirà all’uscita dalla crisi che stiamo vivendo.

L’evento “Next Generation Italia – Recovery Plan per la digitalizzazione delle imprese” proporrà una panoramica sullo stato del processo di digitalizzazione a livello europeo mostrando performance eccellenti di alcuni paesi europei; seguirà un’analisi delle linee guida sulla digitalizzazione indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il piano elaborato dal governo italiano per impiegare i fondi del Next Generation EU destinati al nostro paese.

Proseguiremo poi affrontando più in dettaglio quali sono gli incentivi per la digitalizzazione a disposizione delle imprese e quale tipo di supporto possono attivare nel corso di questo processo di innovazione, indicando alcune esperienze e buone pratiche esistenti che possono essere promosse e condivise.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata ad un focus sulla formazione: grazie agli interventi previsti analizzeremo come lo sviluppo digitale possa essere un prezioso strumento di collegamento tra il mondo della formazione (scolastica, professionale ed universitaria) e quello delle imprese.

Questa parte sulla formazione sarà inoltre inserita in uno dei webinar della Fiera Didacta Italia interamente online dal 16 al 19 marzo.

L’Europa del futuro è un’Europa più digitale per tutti. Solo facendoci trovare pronti, potremo cogliere al meglio tutte le opportunità che ci presenta questa nuova sfida. Di seguito il programma del convegno.

Next Generation Italia – Recovery Plan per la digitalizzazione delle imprese

18 Marzo 2021 in diretta sui canali YouTube di Europe Direct Firenze e della Camera di Commercio di Firenze e sulla pagina Facebook di Europe Direct Firenze

9.00 Saluti

Cecilia Del Re - Assessora all’innovazione tecnologica e coordinamento progetti Recovery

Plan del Comune di Firenze

Giuseppe Salvini - Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze/Enterprise Europe Network PromoFirenze

Claudio Terrazzi - Presidente Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali e Murate

Idea Park

9.30 Parte I: Incentivi per la digitalizzazione delle imprese

modera Darya Majidi - Ceo Daxo Group, Founder Community Donne 4.0

Next Generation EU: un piano per la ripartenza

Adelaide Mozzi - Commissione europea, Rappresentanza in Italia e Task Force

RECOVER - Consigliere economico

Unione europea: il processo di digitalizzazione negli Stati membri

Valentina Parziale - Commissione europea, DG Communication Networks, Content and Technology

Recovery Plan - Focus sulla digitalizzazione in Italia

Andrea Bianchi - Invitalia, Responsabile Pianificazione strategica e Politiche industriali

Buone pratiche in digitale - VUDOO startup MIP

Giovanni Cianferoni e Lorenzo Sorelli

Supporto per l’innovazione digitale delle imprese

Marcello Traversi - EEN Eurosportello Confesercenti

Agevolazioni per la digitalizzazione delle imprese

Michele Trizza - EEN PromoFirenze

Supporto per le imprese - Digital Innovation Hub

Silvia Ramondetta - EEN Confindustria Toscana, Resp. Area Economica, Coordinatrice DIH

Supporto per le imprese - Punti Impresa Digitali - Eccellenze in digitale

Alessio Misuri - Dintec Unioncamere - Consorzio per l'innovazione tecnologica

Coffee break virtuale

11.00 Parte II: Formazione e occupazione per il digitale

Modera Davide Rogai - Coordinatore Comitato Scientifico MIP, imprenditore digitale

Figure professionali per la digitalizzazione delle imprese - Crescere in digitale

Francesco Berni - Excelsior Unioncamere

Digitalizzazione delle imprese: opportunità per i giovani

Testimonianza tirocinante Crescere in Digitale - progetto Unioncamere con Google, ANPAL, fondi Garanzia Giovani FSE

I percorsi formativi di istruzione tecnica superiore: le politiche della Regione Toscana

Maria Chiara Montomoli - Responsabile Settore Programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore e uffici regionali Arezzo, Firenze, Prato

Fondazione ITS Prime

Testimonianza

Dall’Università all’impresa

Enrico Vicario - Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università

degli Studi di Firenze

11.50 Dibattito

12.00 Conclusioni