Reazione a Catena, le Pappardelle campionesse da inizio agosto

"Forza Pappardelle!".

La sindaca di Firenze Sara Funaro omaggia sui social Francesca, Carolina e Maria Giulia, le tre giovani fiorentine che da inizio agosto sono campionesse imbattute a Reazione a Catena, il preserale di Rai1 vincendo quasi 150mila euro in 25 serate .

Tre ragazze fiorentine che, parola dopo parola, stanno conquistando il pubblico e che hanno scelto un nome che è tutto un programma: Le Pappardelle.

"Continuate così, parola dopo parola. E quando tornerete da questa avventura, sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio per festeggiare insieme i vostri risultati", scrive Funaro.

E poi l'incitamento finale: "Forza ragazze, Firenze è con voi".

Oggi su Rai1 l'ennesima sfida condotta da Pino Insegno.