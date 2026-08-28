Grosso verso il Frosinone: 'Servirà umiltà'

CONFERENZA STAMPA MISTER GROSSO - 28 AGOSTO 2026

Dal Wind Tre Media Center del Rocco B Commisso Viola Park, le parole del Tecnico viola, Fabio Grosso in vista di Fiorentina - Frosinone di domani ore 18,30.

Grosso ha guidato i ciociari in Serie B vincendo il campionato con un record di punti e bel gioco, segnando la storia recente del club

KEAN - “E’ tutto in evoluzione, monitoriamo la situazione giorno dopo giorno insieme alla Società. Il ragazzo si è sempre allenato bene, decideremo poi insieme cosa fare. Noi fondamentalmente questa settimana ci siamo occupati di recuperare energie fisiche e mentali per preparare al meglio il match contro il Frosinone”.

FROSINONE - "C’è tanta attesa per questa partita, perchè domani ci sarà da festeggiare tutti insieme allo stadio anche il centenario della Fiorentina. Ho visto anche l’altro giorno l’entusiasmo in centro dei tifosi viola per i propri colori. Sarà una partita seria, servirà umiltà e stare dentro alla partita, con la voglia di ottenere il risultato per muovere la nostra classifica”.

ROMA - “Stiamo lavorando per sfruttare al meglio gli errori fatti nella prima uscita all’Olimpico”. In tante situazioni ci sono state tante piccole nostre leggerezze. Dobbiamo essere più bravi a gestire le nostre qualità".

CAMBIAMENTO - “Lo stiamo facendo, e cambiare non significa distruggere. E’ importante provare intanto a costruire qualcosa di bello all’interno, ma naturalmente ci vuole tempo ed è normale che incontreremo delle difficoltà durante il nostro percorso. Ottenere subito tutto non è facile, ma noi siamo pronti a fare sempre del nostro meglio”.

OULAI - "Ha un potenziale pazzesco, sono convinto che sarà uno di quei giocatori di cui la Fiorentina potrà vantarsi nel tempo. Ci sono le possibilità che possa partire dall'inizio contro il Frosinone".

VALDEPENAS - "Tutte le nostre scelte sono pensate per tutelare i nostri tesserati e fargli crescere. Abbiamo tutta la voglia di sfruttare le qualità di tutto il nostro gruppo".

CENTENARIO - "Voglio che domani la squadra faccia una grande partita, vera e per ottenere il risultato pieno".

GUDMUNDSSON - "L'ho visto bene. A me influenza quello che vedo durante la settimana. Il mercato non mi ha mai condizionato".