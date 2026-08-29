Campa Galluzzo, Scilla Cambi presidente

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GALLUZZO (FIRENZE) – È Scilla Cambi la nuova presidente del Centro Anziani del Galluzzo, lo storico Centro Il Campa, oggi Centro per l'età libera.

Galluzzina, molto legata alla Misericordia del Galluzzo, Scilla Cambi succede a Maria Bertini ed è stata eletta ieri pomeriggio all'unanimità dall'assemblea ordinaria che aveva un unico punto all'ordine del giorno: il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Campa conta oggi circa 140 iscritti, con una quota annuale di soli 15 euro, e rappresenta da anni un luogo di incontro, socialità e benessere.Tra le attività più apprezzate i corsi di ginnastica, i momenti di aggregazione, le letture e le iniziative culturali.