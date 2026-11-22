Barberino Tavarnelle, 6 novembre 2026. Nei giorni scorsi la farmacia comunale di San Donato in Poggio, una delle tre farmacie gestite da Farmapesa, la società a controllo pubblico di proprietà del Comune di Barberino Tavarnelle, è stata colpita da un blitz architettato da alcuni malviventi che si sono introdotti nottetempo, intorno alle ore 2 tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre.

I rapinatori hanno forzato le finestre sulla parte retrostante dell’immobile, sia quelle che permettono l’accesso agli ambulatori che quelle relative alla farmacia stessa, e si sono introdotti negli ambienti della struttura.

La farmacia è apparsa in ordine, scaffali e banchi non sono stati toccati. I rapinatori sono entrati in azione e hanno puntato esclusivamente alla cassaforte di cui si sono impossessati, dopo averla disinstallata dal vano che la ospitava, per trafugare il denaro custodito al suo interno.

I malviventi sono riusciti a portar via l’incasso della giornata, mentre hanno lasciato integri tutti i farmaci.

Il sindaco David Baroncelli ha espresso una ferma condanna dell'accaduto. “Chi deruba una farmacia comunale, importante presidio sanitario e sociale di prossimità, causa un danno alla fascia più debole della nostra comunità. Confidiamo nel lavoro attento e capillare delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini, perché individuino al più presto i responsabili”. Secondo quanto riferisce Alessandro Ciappi, amministratore delegato di Farmapesa, i danni materiali provocati dalla rapina sono limitati. Gli infissi sono già stati risistemati e a breve sarà reinstallata la cassaforte che è stata rinvenuta a poche centinaia di metri dalla farmacia.

“Quello della sicurezza è un tema– aggiunge il sindaco - di cui ci stiamo occupando da tempo in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, come attestano anche i cospicui investimenti che stiamo portando avanti, anche come area Chianti, sul rafforzamento del sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio, tale priorità interessa anche le nostre farmacie dotate, tutte di occhi elettronici collegati con il sistema di videosorveglianza delle sale operative delle forze dell’ordine.

“La farmacia comunale ha un ruolo strategico per il welfare del nostro territorio - rimarca il sindaco Baroncelli - è un servizio fondamentale alla cittadinanza in quanto offre un supporto concreto integrato con il sistema sanitario regionale. Svolge un’importante funzione di sensibilizzazione, prevenzione, educazione alla salute ed è un punto di ascolto e di snodo per la prenotazione di visite ed esami specialistici tramite il CUP, quindi ha un valore civico che si manifesta ed esprime nel sostegno e nelle tante risposte rivolte ai soggetti fragili, anziani e residenti nelle aree decentrate”.

La farmacia di San Donato in Poggio, situata in via Senese, nei pressi del negozio Coop, è stata recentemente oggetto di un complesso intervento di ampliamento e riqualificazione, inaugurato nell'estate del 2025. L’investimento, sostenuto da Farmapesa, ha permesso il raddoppio degli spazi della farmacia, per una superficie complessiva di 150 metri quadri circa e la realizzazione di un ambulatorio atto ad accogliere il medico di famiglia, il dottor Lorenzo Iacopozzi. “Quello della farmacia di San Donato, dove risiedono 900 persone circa, - aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Anna Grassi - è un servizio essenziale che va a beneficio di tutto il territorio del Chianti”. Alla società Farmapesa Spa è affidata la gestione delle tre farmacie comunali presenti sul territorio: San Donato in Poggio, Sambuca Val di Pesa e via Pisana, nella zona sud del Comune di Barberino Tavarnelle.