Rapina aggravata in piazza Repubblica

La Squadra Mobile di Firenze ha fermato due cittadini stranieri di 19 e 22 anni ritenuti gravemente indiziati di aver consumato una rapina aggravata in concorso ai danni di un turista inglese.

L’episodio si è verificato in Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico fiorentino. La vittima stava per entrare in un ristorante insieme alla moglie e alla figlia quando è stata avvicinata da due uomini. Uno dei due si sarebbe avvicinato con la scusa di anticiparlo nell’ingresso, riuscendo così a bloccarne il braccio destro. Contestualmente, con un gesto violento, gli avrebbe strappato dal polso sinistro un orologio di lusso del valore di circa 20.000 euro. A quel punto, sarebbe intervenuto il complice che avrebbe spruzzato dello spray urticante nella direzione del turista e delle altre persone presenti per guadagnarsi la fuga.

Le indagini sull’episodio, avviate immediatamente dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

Nel giro di poche ore, gli investigatori sono riusciti a rintracciare i due presunti autori all’interno di un B&B del centro di Firenze, insieme ad altri due soggetti denunciati per ricettazione, di cui uno, irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso mediante accompagnamento al CPR.

L’orologio sottratto è stato rinvenuto e restituito alla vittima.