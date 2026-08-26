Festa dei tifosi, le foto più simboliche di una notte molto viola

Una fede che va oltre i risultati. Oltre 15mila tifosi della Fiorentina ieri sera hanno colorato e animato il centro storico della città, confermando l'amore dei supporters per la squadra. Un amore certificato dalla visita a sorpresa del presidente viola Joseph Commisso, che con parole di miele ha corroborato una unione fondamentale, quella tra il club e la sua gente.

Negli scatti di Fabio Vanzi, riproponiamo le immagini più simboliche tra le numerosissime che ieri sera hanno scaldato i cuori viola.

"1926 - 2026, la c'ha cent'anni ma non invecchia mai", "Col giglio cucito sul cuore" e la foto di tre ultras storici, "Inchinatevi a Firenze", "Solo per la maglia", "E un vu bastate" e altre ancora. Il cuore di Firenze ieri sera ha battuto forte. Le celebrazioni per il centenario della Fiorentina sono iniziate bene.