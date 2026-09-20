Ragazzo scomparso a Greve in Chianti, ricerche in corso

La Prefettura di Firenze ha attivato nella giornata di sabato 19 settembre il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Al centro delle ricerche c'è un ragazzo di 13 anni, Lian Brando Herrera Alarcon, di origine peruviana e residente a Greve in Chianti.

Il minore si è allontanato nella mattinata di ieri dall'abitazione dei familiari affidatari e non si esclude che possa essersi diretto verso Firenze.

Al momento dell'allontanamento indossava scarpe da ginnastica Nike bianche e nere, pantaloni jeans chiari e una felpa nera con il logo Napapijri.

Il ragazzo è alto circa un metro e cinquanta, ha una corporatura esile, capelli neri tagliati a caschetto con i lati rasati e occhi castani.

Presenta alcuni tatuaggi riconoscibili, tra cui una scritta sull'avambraccio destro, il simbolo del dollaro sull'indice della mano sinistra e una croce sul dito medio della stessa mano.

Le ricerche sono coordinate dai Carabinieri della stazione di Greve in Chianti. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.