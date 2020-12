Radio Accademia, oggi le prime tre puntate: come ascoltarle

Progetto in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti

Nasce il progetto Radio Accademia, oggi le prime tre puntate. I capolavori della Galleria si raccontano in una serie di podcast grazie a un progetto frutto della collaborazione fra il museo famoso in tutto il mondo per il David di Michelangelo e l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Nato nei mesi del lockdown, il progetto è stato realizzato da un gruppo di allievi del corso di Didattica per il Museo dell’Accademia, con il coordinamento della professoressa Federica Chezzi.

Il risultato sono 9 puntate che, con una narrazione ironica e coinvolgente, accompagnano il pubblico in una visita speciale alla scoperta di particolari inediti e curiosità dei capolavori di Allori, Pontormo, C. Mussini, Giotto, Paolo Uccello, Botticelli, Fra Bartolomeo, Michelangelo. I podcast saranno pubblicati in 3 puntate, ogni mercoledì, a partire da oggi, sul sito della Galleria. Per ascoltarli, cliccare qui.