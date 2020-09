Raccontare Vasari e Firenze attraverso il cinema

Nuovo percorso audiovisivo

Raccontare Giorgio Vasari e Firenze attraverso il cinema grazie a un nuovo percorso audiovisivo e multimediale dedicato all’artista. E’ il progetto che è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore al Turismo Cecilia Del Re e dal promotore e presidente del Montecatini International Short Film Festival Marcello Zeppi. Presenti, tra gli altri, il presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, la presidente del Centro associazioni culturali fiorentine Antonia Ida Fontana e la presidente della Commissione Cultura del Quartiere 1 Costanza Fenyes. Un itinerario umanistico cinematografico che si snoda dall’antica dimora del Vasari, al numero 8 di Borgo Santa Croce, per raccontare i luoghi di Firenze che hanno caratterizzato il suo lavoro di artista, storico e manager, con l’obiettivo di dare nuovo valore al significato contemporaneo del patrimonio e renderlo accessibile a tutti. Da Santa Maria Novella al Duomo, fino a Palazzo Vecchio e Santa Croce per entrare nella quotidianità del Vasari e riviverla in un docufilm che sarà presentato dal 24 al 28 ottobre al Montecatini International Short Film Festival e lanciato a livello internazionale. Il progetto è parte integrante di un’attività europea e internazionale, il progetto Erasmus+ Registration Heritage, dedicato alla ricerca, catalogazione e fruizione diffusa del patrimonio tangibile e intangibile delle comunità. Partner del progetto sono Comune di Firenze, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio, FST e Fondazioni.

“La cultura oggi per essere accessibile ha la necessità di passare anche attraverso il digitale – ha detto l’assessore Del Re -, per arrivare ai più giovani e a chi non ha la possibilità di muoversi per scoprire i mondi e le storie di Firenze. Il percorso audiovisivo e multimediale dedicato a Vasari va in questa direzione, con l’obiettivo di veicolare a livello europeo contenuti che possano contribuire a rilanciare l’attrattività della nostra città. Un modo per sostenere anche il settore delle guide turistiche, dopo il loro inserimento nella app Feel Florence per valorizzare la qualità dell’offerta”.

“Il progetto nasce per favorire gli scambi internazionali – scrive il promotore Zeppi - in una visione generale del mondo contemporaneo che mette insieme comprensione e inclusione con il mantenimento delle proprie tradizioni. Il primo passo è il coinvolgimento emotivo attraverso lo storytelling, la narrazione, che grazie alla diffusione dei social riveste sempre più un’attenzione elevata nelle strategie di marketing territoriale. A questo il cinema aggiunge la conoscenza approfondita dei linguaggi e una forte componente drammaturgica, oltre ad una rete mondiale di amanti della settima arte”.

Le componenti storiche artistiche sono in corso di realizzazione grazie alla collaborazione con ricercatori, archivisti e storici dell’ arte. Il percorso progettuale prevede infatti: ricerche storiche e altri contenuti storici, artistici, necessari a definire la storia; riprese professionali del percorso; formazione alle guide ‘on site’ e attraverso programmi di e- Learning; lancio internazionale del percorso a gennaio 2021; promozione attraverso strategie, marketing e contenuti digitali