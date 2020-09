Quanto è bello Boboli in autunno

Ph Fb Gallerie degli Uffizi

Sui social una suggestiva foto delle Gallerie degli Uffizi con l'invito a visitare il Giardino

Così le Gallerie degli Uffizi, su Facebook, salutano l'arrivo dell'autunno. Alle parole allegano una bella foto del giardino di Boboli in versione autunnale. Invitando le persone a visitarlo.

"Addio Estate, Estate Addio!

Oggi 22 settembre è il primo giorno d'Autunno.Salutiamo l'equinozio con “gli alberi in giallo” del Giardino di Boboli con i loro caldi colori autunnali.

Ma facciamo un ripasso della prima lezione di scienze!In questo periodo gli alberi si liberano delle foglie morte, che ingialliscono e cadono per proteggere il fusto dal freddo. Le stesse foglie, fino a quel momento motore della pianta con il processo della fotosintesi, con l’inverno diventerebbero un pericolo, per via del peso della neve. Il processo della fotosintesi, poi, sarebbe drasticamente rallentato, ma la pianta dovrebbe comunque continuare a dare nutrimento anche alla foglia.

Così, appena muta la stagione, le foglie iniziano a trasportare le loro sostanze nutritive verso il tronco, che le immagazzina per l’inverno, mentre la clorofilla, il pigmento che rende verde il fogliame, degrada progressivamente dal rosso, all’ocra ed infine al giallo. Le foglie, cambiando colore, ubbidiscono al richiamo inesorabile della natura: si staccano dal ramo a cui sono inutilmente aggrappate andando così incontro al loro ultimo destino.

Ma l'autunno è una delle stagioni più belle per il Giardino di Boboli.È la stagione del riposo, delle lunghe passeggiate nei viali di breccia, del sole che ancora scalda e ricorda un'estate che non vorrebbe finire mai!

Vi aspettiamo, da oggi, con tutti colori dell'autunno!".