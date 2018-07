Primo giorno di lavoro a Firenze per il prefetto Laura Lega

L'insediamento oggi a Palazzo Medici Riccardi: subito impegnata sui temi della sicurezza

Il prefetto ha incontrato il questore Alberto Intini, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe De Liso e i comandanti regionale e provinciale della guardia di finanza Michele Carbone e Benedetto Lipari. L’obiettivo era fare il punto della situazione nella provincia e valutare le iniziative e gli interventi da porre in essere per garantire la sicurezza di tutta la comunità. Nel corso degli incontri, sono risultate piena sintonia e totale reciproca collaborazione. L’ordine e la sicurezza pubblica sono temi cui il prefetto intende dedicare massima attenzione e proprio per questo è stata convocata già per la serata di oggi la prima riunione tecnica di coordinamento con la partecipazione del questore e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza.

Sempre nella giornata odierna il prefetto ha fatto visita al cardinale Giuseppe Betori, con il quale ha affrontato molteplici argomenti che riguardano la collettività fiorentina. Dal colloquio, improntato alla massima cordialità, è emersa condivisa disponibilità a ogni futura cooperazione nell’interesse della città e del territorio provinciale.

Il prefetto ha ricevuto anche l’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, in visita a Firenze, con il quale sono stati confermati rapporti di piena collaborazione.