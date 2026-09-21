La Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, diretta da Carlotta Paola Brovadan, presenta il programma della stagione autunnale del Museo di San Marco e inaugura una rassegna di attività culturali che, accanto alla valorizzazione delle collezioni e degli spazi monumentali del complesso, rafforza il dialogo con le istituzioni culturali e con i diversi pubblici della città.

L’appuntamento di apertura è lunedì 21 settembre alle ore 17.00, nel Refettorio Grande del Museo, con la presentazione della nuova guida del Museo di San Marco, pubblicata da Electa, nell’ambito del ciclo Le conversazioni.La guida, dopo l'introduzione di Carlotta Paola Brovadan, sarà presentata dagli autori Elisabetta Berti, giornalista della redazione fiorentina de la Repubblica, e Marco Mozzo, direttore del Museo di San Marco e dei Cenacoli fiorentini, in dialogo con Giorgio Bonsanti, storico dell’arte, Segretario Generale Emerito dell’Accademia delle Arti del Disegno.A seguire, Rosanna Cappelli, amministratrice delegata di Electa, Maddalena Fossombroni, cofondatrice della libreria Todo Modo e Ginevra Marchi, direttrice della casa editrice Centro Di, si confronteranno sul ruolo della guida nell’esperienza contemporanea del museo: uno strumento capace non soltanto di accompagnare il visitatore nella conoscenza delle opere e degli spazi, ma anche di suggerire nuovi modi di leggere, vivere e attraversare i luoghi della cultura.L’incontro è organizzato da Fondamenta – Fondazione per le arti e la cultura della casa editrice Electa, nell’ambito della collaborazione avviata con il Museo di San Marco per la realizzazione di incontri, eventi e attività rivolte al pubblico.La presentazione della guida sarà anche l’occasione per illustrare il programma dei prossimi mesi, reso possibile da una rete di partnership consolidate con alcune delle principali realtà culturali del territorio, tra istituzioni pubbliche, fondazioni, enti di produzione e soggetti privati: da Fondazione Fondamenta a Fondazione Fabbrica Europa, dall’Orchestra della Toscana, dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, da Homme Armé all’Orchestra da Camera Fiorentina, fino a Toscana Produzione Musica, insieme alle collaborazioni con Unicoop Firenze, SRISA – Santa Reparata International School of Art e alle realtà coinvolte nei progetti di accessibilità e mediazione culturale.

Una rete che consente al Museo di ampliare progressivamente la propria proposta e di costruire occasioni di partecipazione rivolte a pubblici diversi, secondo una concezione del museo come infrastruttura culturale aperta alla città e capace di generare relazioni.