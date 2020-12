Prenotazioni visite ed esami AUSL Toscana centro: cosa è cambiato

Numeri, link e indirizzi. Solo nel mese di novembre le prenotazioni sono state 239.750

Operativo dalla metà di ottobre il Call center unico dell'Azienda Usl Toscana Centro per le prenotazioni di visite ed esami in Libera Professione.

Il call center utilizza per la prenotazione il nuovo software unico denominato CUP 2.0 per tutta l'offerta di libera professione della Azienda Usl Toscana centro.



La prenotazione e disdetta di una prestazione in Libera Professione Intramuraria è effettuabile tramite linea fissa o cellulare contattando il numero unico aziendale 055545454 tasto 6 dal lunedi al venerdi con orario 7,45-18,30; il sabato e pre festivi con orario 7,45 – 12,30

Nel solo mese di novembre ha gestito 17.849 contatti di cittadini che hanno chiamato per gli appuntamenti con un tempo medio di attesa di 1,41 minuti.

Su sito aziendale è stato realizzato anche un link

al quale i cittadini possono collegarsi per verificare quando è meglio chiamare.

"Prosegue l'implementazione dei servizi di prenotazione gestibili da casa per semplificare sempre di più gli accessi alle prestazioni da parte dei nostri residenti, ancor più in momento come questo in cui gli accessi diretti alle sedi avvengono in modo contingentato per le normative imposte a tutela della salute" ha commentato il direttore del del Cup aziendale e Urp e tutela dei cittadini, il dottor Leonardo Pasquini.

Sono sempre di più, quindi, nell'Azienda USL Toscana centro le opportunità offerte da internet messe a disposizione nella consapevolezza che, ormai, la maggioranza dei cittadini dispone di un device.

Tuttavia è possibile recarsi anche di persona presso le segreterie amministrative delle sedi aziendali per effettuare le prenotazioni e/o le disdette degli appuntamenti per la Libera Professione intramuraria.

Di seguito le sedi e orari di apertura:

Empoli - ospedale San Giuseppe, viale Boccaccio 16

orario: da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30, sabato ore 8.00-12.30

Firenze - ospedale San Giovanni di Dio, via di Torregalli 3 (padiglione "Leonardo da Vinci", primo piano)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, sabato ore 8.00-12.30

Firenze - ospedale Santa Maria Nuova, piazza Santa Maria Nuova 1 (presso la Radiologia)

orario: da lunedì a venerdì ore 14.00-18.30

Firenze - ospedale Piero Palagi, viale Michelangiolo 41 (secondo piano - stecca dedicata)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, sabato ore 9.00-12.30

Bagno a Ripoli - ospedale Santa Maria Annunziata, via dell'Antella 58 (primo piano, vicino cup istituzionale)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30, 2° e 4° sabato del mese ore 8.00-12.30

Figline e Incisa Valdarno - ospedale Serristori, via XXV Aprile 10

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30

Borgo San Lorenzo - nuovo ospedale del Mugello, viale della Resistenza (piano terra)

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-19.30

Pistoia - presidio ex convento di Santa Maria delle Grazie, via della Crocetta

orario: da lunedì a venerdì ore 8.30-19.30

Pescia - presidio ospedaliero (ex Filanda), via C. Battisti 2

orario: da lunedì a venerdì ore 8.30-19.30

Monsummano Terme - casa della salute, via Calatafimi 52

orario: giovedì ore 14.00-19.30

Prato - centro socio sanitario "Giovannini", via Cavour 87

orario: da lunedì a venerdì ore 9.00-19.30, sabato ore 8.00-13.30

Prato - nuovo ospedale Santo Stefano, via Suor Niccolina Infermiera 20/22

orario: da lunedì a venerdì ore 13.00-18.30

Per quanto riguarda il pagamento di seguito le diverse modalità:

• presso le macchine riscuotitrici dislocate nei presidi ospedalieri e territoriali

• sulla piattaforma Regionale IRIS https://iris.rete.toscana.it in modalità PAGAMENTI SPONTANEI inserendo codice fiscale e posizione IRIS IUV ( Identificativo Unico di Pagamento) presente sul foglio di prenotazione oppure in modalità ACCESSO AUTENTICATO con TSE /CNS attiva oppure credenziali SPID; la posizione debitoria sarà proposta automaticamente dalla piattaforma

• presso gli esercizi aderenti al servizio Pago PA utilizzando il modulo avviso di pagamento

L'elenco completo dei professionisti di Libera Professione è consultabile sul Sito Aziendale al seguente link:

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/1359-libera-professione-a-area-a-pagamento/10421-libera-professione

Approfondendo l'argomento, solo nel mese di novembre sono state 239.750 le prenotazioni per visite ed esami nell’Azienda USL Toscana centro, effettuate attraverso il call center aziendale (055 545454), gli sportelli, i Medici di Famiglia e le Farmacie. In pratica, sempre a novembre, sono state 11.416 le prenotazioni al giorno gestite dagli operatori dedicati alla centrale unica di prenotazione per tutti i territori dell’Azienda (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia), dal personale addetto ai front-office capillarmente distribuiti in tutte le zone ma anche dai Medici di Famiglia e dalle Farmacie che sempre di più concorrono ad agevolare l’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini.

La parte del leone la fa naturalmente l'area fiorentina, anche in ragione della numerosità dei residenti (829.395) con 127.120 prenotazioni di cui in particolare 38.938 attraverso il Cup aziendale e ben 19.093 tramite le Farmacie pubbliche e private. Continua ad essere alto il numero delle persone che si reca personalmente agli sportelli: 50.771 nonostante le opportunità introdotte dall'Azienda per prenotare gli appuntamenti anche da casa (non solo tramite telefono ma anche per mail con il prenota facile

659 prenotazioni sono invece state effettuate direttamente dai Medici di Famiglia per i loro assistiti che, uscendo dall'ambulatorio, avevano già la sede e l'orario dove svolgere la prestazione.

659 prenotazioni sono invece state effettuate direttamente dai Medici di Famiglia per i loro assistiti che, uscendo dall’ambulatorio, avevano già la sede e l’orario dove svolgere la prestazione.

Per quanto riguarda l’area empolese (242.153 residenti) delle complessive 32.479 ben 3.772 sono state prenotate direttamente dai Medici di Famiglia ed è il miglior dato tra tutti i territori dell’Azienda.

2.066 cittadini hanno invece usufruito delle Farmacie, 5.872 hanno prenotato attraverso il call center e 9.165 si sono recati di persona agli sportelli. Le altre prenotazioni sono state effettuate su altri sistemi di prenotazione minori (ad esempio no profit e accreditati).

Anche nell’ambito territoriale pistoiese (totale residenti 293.059) i cittadini continuano a rivolgersi agli sportelli: 38.945 sempre a novembre. In quest'area è in fase di attivazione il sistema 2.0 per ampliare i canali di prenotazione e potenziare l'accessibilità al call center aziendale (ad oggi 2.104 le prenotazioni a novembre) e il sistema delle Farmacie (221 prenotazioni).

223 le prenotazioni con le associazioni di volontariato. 41.493 sono state le prenotazioni complessive.

Nella zona pratese (258.152 residenti) a novembre le prenotazioni sono state 38.658 e di queste quelle più significative soo: 6.422 tramite il call center e 22.584 agli sportelli. Funziona il sistema delle Farmacie che ha erogato 5.933 prenotazioni mentre i Medici di Famiglia 540.

Ha dichiarato il dottor Leonardo Pasquini, direttore aziendale del Cup e Urp: "anche in questo momento di particolare difficoltà i dati confermano una grande capacità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda attraverso gli ampi e diversi canali di prenotazione Nel 2021 siamo impegnati a portare a regime il sistema regionale 2.0 al fine di agevolare ulteriormente da parte dei cittadini l'accessibilità ai servizi".