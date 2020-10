Precari della scuola, presidio a Firenze

Organizzato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda Firenze domani alle 14,30 in via Cavour

Firenze, 13-10-2020 - “Azzolina facci uscire dall’imbuto”: è il presidio-flash mob di lavoratrici e lavoratori precari della scuola (organizzato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda Firenze) che si svolgerà domani ‪mercoledì 14 ottobre alle 14:30‬ a Firenze in via Cavour davanti alla Prefettura. Nell’occasione, utilizzando un simbolico imbuto gigante, i partecipanti illustreranno cause e conseguenze del precariato per la scuola italiana. I sindacati chiedono al Governo di rendere stabile il lavoro e sicure le scuole. Nel dettaglio, queste sono le richieste:- stabilizzare tramite prova orale e valutazione di titoli i docenti con tre anni di servizio per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica- stabilizzare su sostegno tramite prova orale i docenti specializzati per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità- avviare percorsi abilitanti a regime per tutti e in particolare per i docenti con 3 anni di servizio- No al concorso straordinario previsto a fine ottobre: lo svolgimento in presenza delle prove in piena epidemia esclude tutti i precari in situazione di quarantena in concomitanza della prova e contribuisce ad aumentare il rischio dei contagi