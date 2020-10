La Ministra Lucia Azzolina con un video messaggio a Firenze Fiera

Presidio sindacale mercoledì pomeriggio davanti alla prefettura

Firenze, 12 ottobre 2020- Domani (alle ore 15) la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aprirà con un video messaggio l’evento straordinario in streaming di FIERA DIDACTA ITALIA, in programma fino a mercoledì 14 ottobre. Due giorni di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola, un’occasione da non perdere per confrontarsi on line con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul futuro della scuola e fare un primo passo verso FIERA DIDACTA 2021, che si terrà, per il quarto anno consecutivo, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 19 marzo 2021.

I sindacati rappresentativi del comparto istruzione però hanno promosso per mercoledì 14 pomeriggio presìdi davanti alle prefetture di tutte le città italiane, per protestare contro le politiche scolastiche del governo. A Firenze il presidio si terrà alle 14.30 in Via Cavour.