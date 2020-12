Prato, Concerto di Capodanno con musiche del Seicento napoletano

Museo di Palazzo Pretorio , ore 11 diretta sito e social

Come da tradizione, il Museo di Palazzo Pretorio anche quest'anno organizza il Concerto di Capodanno, ma sarà in diretta sul sito e sui canali social del Museo il 1° gennaio 2021 alle ore 11:00.

A cura di Mesotonica, il recital "Nel mar che bagna a Mergellina il piede" - ideato da alcuni artisti dell'ensemble Cappella Neapolitana, diretto dal M° Antonio Florio - è pensato per voce di soprano, clavicembalo, violoncello e arciliuto e offrirà brani inediti di autori del Seicento napoletano attraverso un'accattivante antologia che spazia da pezzi con accenti popolari ad altri di ricercata raffinatezza.

L'appuntamento si pone come analogo sonoro dello stile pittorico degli autori ospitati nelle sale di Palazzo Pretorio di Prato per la mostra Dopo Caravaggio. Il Seicento napoletano nelle collezioni di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito (prorogata fino al 6 gennaio 2021) con rimandi e suggestioni alla omonima scuola musicale fiorita sempre a Napoli, negli stessi anni, grazie a figure quali Francesco Provenzale e Alessandro Scarlatti.Il repertorio delle cantate per voce e basso continuo rispecchia la stessa sensualità delle tele di medie dimensioni commissionate dai mecenati delle corti barocche. Lo stretto rapporto tra pittura e musica si evince anche dalla condivisione di soggetti, siano essi sacri o profani, come pure dalla finalità poetica di base che è quella della mozione degli affetti.

PROGRAMMA

Alessandro Scarlatti (Palermo 1660- Napoli 1725)Nel mar che bagna a Mergellina il piedeGiovanni Cesare Netti (Putignano 1649- Napoli 1686)Semiviva e dolenteDomenico Scarlatti (Napoli 1785-Madrid 1757)Sonata K 29Giuseppe Porsile (Napoli 1680-1750)Cantata sopra l'arcecalascioneGiulio Cesare Rubino (Napoli inizio XVII sec.- 1650 ca.)Lena mo' sì ca propeto

Valeria La Grotta - sopranoUgo di Giovanni - arciliutoChiara Mallozzi - violoncelloLuigi Trivisano - clavicembalo