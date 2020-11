Porte storiche illuminate di rosso per le Donne: le foto

Alcune immagini della speciale illuminazione effettuata da Silfi in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne

FOTOGRAFIE. Ecco alcune foto delle Porte storiche fiorentine e del Loggiato dell'Istituto degli Innocenti illuminati di rosso stasera per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La speciale illuminazione, a cura di Silfi Spa, riguarda Porta San Gallo in piazza della Libertà, Porta alla Croce in piazza Beccaria, Porta San Niccolò, Porta Romana, Porta San Frediano e Porta al Prato, oltre al Loggiato dell’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata.