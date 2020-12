Porte e torri viola, lo show di Firenze dopo lo 0-3 alla Juve: le foto

FOTOGRAFIE. Alcuni scatti della speciale illuminazione di stasera per ringraziare la squadra: un'impresa incredibile soprattutto per il risultato così netto

Il giorno dopo è bello come ieri per i tifosi della Fiorentina. A Firenze e non solo. Perché il 3-0 inflitto alla Juventus nel suo stadio, l'Allianz di Torino, ha il sapore dell'impresa storica che rimarrà negli annali del club viola.

La Fiorentina non solo ha vinto, ha addirittura stravinto rendendo più dolce il Natale di molti fiorentini e anche per questo oggi il Comune ha voluto ringraziarla illuminando di viola porte e torri della città. Ne abbiamo fotografata qualcuna.