'Popoli for Kids and Teens': storie di vita educative

Firenze, 8 ottobre - La fuga dall’Ucraina in guerra della piccola Zlata, storie di sfollati dalla Seconda Guerra mondiale raccontate dagli studenti di oggi, le ansie e i primi amori dell’adolescenza, fino alla scoperta del mondo naturale e dei problemi ambientali del presente, con gli occhi dei bambini. Questi ed altro saranno protagonisti dell'iniziativa Popoli for Kids and Teens del Festival dei Popoli, la sezione della rassegna internazionale di cinema dedicata ai film documentari e di animazione per il giovane pubblico: in programma 13 film legati all'attualità, con laboratori didattici, incontri con registi ed eventi speciali per le scuole.

Appuntamento dal 2 al 10 novembre a Firenze, presso il PARC - Performing Arts Research Centre, al cinema La Compagnia e al Cinema Astra di Firenze, e a Prato al Terminale Cinema.

I documentari e i corti d'animazione del programma "Popoli for Kids and Teens" raccontano storie di vita di bambini e adolescenti e hanno un alto valore educativo, sia dal punto di vista di una prima alfabetizzazione al linguaggio cinematografico sia rispetto ai temi affrontati, che contemplano gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda ONU 2030, tra i quali: inclusione, riconoscimento delle diversità e alla lotta ad ogni forma di emarginazione e discriminazione, attivismo, diritti dei giovani e delle donne, contrasto alla discriminazione, inclusione, emergenza climatica e migratoria, razzismo.

Il Festival dei Popoli, con il suo programma "Popoli for Kids and Teens", fa parte del network Docs4Teens - Building Bridges insieme al festival FIPADOC (Francia), al Krakow Film Festival (Polonia), Docudays UA (Ucraina) e a Porto Post Doc (Portogallo) con i quali condivide l'obiettivo di promuovere il genere documentario tra i più giovani e la circolazione di film dedicati al pubblico dei giovani in tutta Europa.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Firenze e il sostegno di Publiacqua, in collaborazione con Parc - Performing Arts Research Centre, Fabbrica Europa, Fondazione Stensen, Lanterne Magiche, Unicoop Firenze e Mukki.

Young Jury Day: ragazze e ragazzi giurati per un giornoDomenica 3 Novembre, presso il Cinema Astra - in collaborazione con Fondazione Stensen - ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni saranno giurati per un giorno per eleggere il miglior documentario della sezione Popoli for Kids and Teens. Il vincitore sarà annunciato nel corso della Cerimonia di Premiazione del 65° Festival dei Popoli (9 novembre, 2024 ore 20.30, Cinema La Compagnia).

Laboratori per bambini: imparare a leggere e a fare il cinemaLa programmazione cinematografica viene integrata e consolidata da laboratori didattici, differenziati per fasce d’età e condotti da esperti del settore, che coinvolgeranno i giovani partecipanti in progetti stimolanti e creativi. Alcuni laboratori sono centrati sulla sensibilizzazione e l'approfondimento delle tematiche trattate dai film documentari, altri sono dedicati al linguaggio audiovisivo. I laboratori sono a numero chiuso, o riservati alle scuole. Per info e prenotazioni scrivere a edu@festivaldeipopoli.org

La società di produzione cinematografica Echivisivi curerà la realizzazione del laboratorio "Raccontare il mondo - e migliorarlo - con la magia del cinema" (PARC, Firenze, il 3/11 alle ore 10.00, età: 7-10 anni) con l’obiettivo di condurre per mano i bambini nella riproduzione audiovisiva attraverso una didattica basata sul gioco e l’esperienza diretta, così che la realtà possa rimanere un meraviglioso posto da scoprire e la sua rappresentazione un modo per migliorare il mondo che abbiamo attorno.

L'associazione Aleph, impegnata nella promozione nelle scuole della cittadinanza attiva e dei temi della sostenibilità, propone il laboratorio "Il mondo è la nostra casa: prendiamocene cura con la Happy Bag!" (Terminale Cinema, Prato, il 10/11 alle 10.30, età: 6-9 anni). In continuità con i cortometraggi visti in sala, Aleph coinvolgerà il pubblico dei piccoli per rendere felice una busta di cartone, attraverso colori, immagini e preziose riflessioni dei bambini e realizzare una Happy Bag da non buttare via.

I film di "Popoli for Kids and Teens" 2024 Lungometraggi documentari per teens:JUMP OUT (Nika Šaravanja, Italia, Belgio, Croazia, Qatar, 2024, 52’)Promise e Ian, 9 anni, sono acrobati di talento. Ogni pomeriggio mettono tutta la loro energia positiva negli allenamenti e si impegnano duramente per migliorare le loro capacità acrobatiche, sognando di essere selezionati da un circo acrobatico che gira l’Europa per poter lasciare il quartiere di Nairobi dove sono nati e intraprendere così, finalmente, il viaggio dei loro sogni.

MANODOPERA (Alain Ughetto, Italia 2022, 71 minuti)In Piemonte, agli inizi del '900, la speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la loro famiglia in Francia.

PAROLE TREMANTI (Giovanni Cioni, Italia, 2024, 72')Storie di sfollati, profughi, prigionieri, deportati e disertori, raccolte in famiglia da ragazze e ragazzi di scuola media, ricreate, raccontate nei luoghi dell’ultimo fronte della seconda guerra mondiale, la Linea gotica sul crinale dell'Appennino.

SWEETIES (Anneke de Lind van Wijngaarden, Natalie Bruijns, Paesi Bassi, 2024, 80’)Tre quattordicenni olandesi partono per una vacanza estiva con le loro famiglie in un campeggio nel sud della Francia, con la testa piena di sogni d'amore. Nel corso della vacanza, tuttavia, emergono le ansie legate ad un periodo della vita fatto di cambiamenti e incertezze, le speranze e le paure verso l’amore, il rifugio nei social media.

ZLATA (Mattias Bavré, Belgio, 2024, 51’)La dodicenne Zlata è scappata dall’Ucraina allo scoppio della guerra e ha trovato accoglienza in Belgio con la madre e il fratello. Ma il padre è rimasto nella loro casa insieme all’amato gatto Findus. La tecnologia permette un contatto: le videochiamate aiutano a mantenere un flebile filo in un tempo sospeso, fatto di attesa, in cui si desidera solo ritrovare presto tutto quello che, con violenza, ci è stato sottratto.

Cortometraggi di animazione per kids:

ANGRY BAG (Dace Riduze/Lettonia/2022/ 20')

Due ragazzi trovano un sacchetto di plastica senza manico. Scoprono che è vivo, si muove, ma che è molto arrabbiato perché si sente inutile. Insieme ai ragazzi, il sacchetto cerca di trovare un senso alla propria vita e a quella di tutti gli altri sacchetti che fanno i teppisti.

WORLD I LIVE IN (Ester Kasalová/Repubblica Ceca/2024/ 7’)

Alice, attratta da un videogioco per catturare farfalle, è ignara del mondo che la circonda e dell'interesse del nonno nel proteggere le farfalle in via di estinzione. Durante un temporale, la sua meraviglia per la realtà si risveglia e il legame con il nonno si approfondisce.

LES MAINS SUR LE FEU (Francesca Loss/Francia/2022/4')

Una sera d'inverno, Vera, una giovane donna molto povera, va a cercare riparo a casa di Yaya, in cima alla collina. Qui troverà il modo per ribellarsi a chi le dà fastidio.

L'AIR DE RIEN (Gabriel Hénot Lefèvre/Francia/2022/14')

In una casa di cura sul mare, la vita di un signore viene messa sottosopra dall'arrivo di un gabbiano. Il giorno in cui scopre che l'animale si è ferito, l'uomo se ne prende cura.

LOS CARPINCHOS (Alfredo Soderguit/Francia, Uruguay, Cile/2024/10')

Una famiglia di castori fugge dai cacciatori e cerca di rifugiarsi in un pollaio, ma vengono scacciati dalle galline. La curiosità e l'insistenza del più giovane però daranno vita a un'unione inaspettata.

LA BOULANGERIE DE BORIS (Maša Avramović/Francia, Svizzera, Croazia/2023/ 8')

Boris il fornaio cuoce ogni giorno il suo pane delizioso per tutto il vicinato. Ma un giorno non riesce più a smettere di starnutire: è diventato allergico alla farina! Come farà a rifornire tutto il villaggio?

THE NIGHT TUNNEL (Annechien Strouven /Belgio, Francia/2024/ 9’)

Scavando tunnel sulla spiaggia, due bambini che abitano in parti diverse del mondo si incontrano. Insieme decidono di scavano la strada fino al Polo Nord, dove scopriranno un magico modo per tornare a casa.

WRITING HOME (Eva Matejovičová/Repubblica Ceca/2024/12’)

Durante un incendio causato da alcuni umani irresponsabili, un piccolo scarabeo della foresta si ritrova separato dalla famiglia. Perso nella città sconosciuta, dovrà affrontare il mondo dei giganti per ritrovare i suoi cari.

I LUOGHI DI POPOLI FOR KIDS AND TEENS:

PARC - Performing Arts Research Centre - Firenze, Piazzale delle Cascine 4/5/7

Cinema Astra - Firenze, Piazza Cesare Beccaria, 9

La Compagnia - Firenze, Via Cavour, 50/RTerminale Cinema - Prato, Via Carbonaia, 31