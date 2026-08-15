Ponti in rifacimento: cambia la viabilità intorno a Firenze

Gli interventi più critici attualmente in corso nel territorio metropolitano — a Reggello, Barberino di Mugello e nella frazione di Ponte a Iozzi — evidenziando come la tecnologia costruttiva e la pianificazione strategica stiano lavorando per restituire ai cittadini strade finalmente moderne e sicure.

L’intervento sulla strada provinciale 86, al km 10+900 (ponte sul fosso delle Vignacce), è un caso studio di integrazione tra conservazione storica e adeguamento funzionale. Dal 19 agosto, il tratto tra Donnini e Tosi subirà una chiusura totale al transito veicolare per permettere alla ditta Costruzioni Carlomagno Francesco s.r.l. di operare direttamente sulla carreggiata.

L’investimento di 1.305.303 euro mira al consolidamento degli archi e dei muri in pietra originali, prevedendo al contempo un leggero allargamento della sede stradale. Questa operazione non è meramente estetica: l'obiettivo tecnico è migliorare le linee di visibilità e rendere la curva più fluida per i mezzi moderni. È fondamentale sottolineare un dettaglio di mobilità locale spesso trascurato: durante tutto il periodo di blocco veicolare, il transito pedonale rimane garantito, preservando la connessione minima per chi si muove a piedi. Da settembre, la gestione del cantiere evolverà verso un senso unico alternato regolato da semaforo, segnando il ritorno graduale alla normalità.

Nel comune di Barberino di Mugello, si lavora sulla Sp 8 Militare. Il ponte situato al km 27+200, tra Corzano e San Gavino, richiede un intervento strutturale profondo che inizierà il 24 agosto e destinato a concludersi, secondo il cronoprogramma, il 18 dicembre 2026.

Gli specialisti dell'impresa Albanese Perforazioni srl stanno operando una trasformazione radicale del manufatto: l'uso di micro-pali e la posa di una nuova soletta in calcestruzzo armato rappresentano l'unica soluzione per una strada definita "Militare", dunque soggetta a carichi e sollecitazioni storicamente rilevanti. La chiusura totale è un requisito tecnico imprescindibile, poiché i macchinari per le perforazioni occupano l'intera carreggiata in modo permanente. Sebbene l'impatto sulla logistica locale sia significativo, il sacrificio della comodità immediata è il prezzo necessario per un'infrastruttura capace di affrontare i prossimi decenni senza ulteriori criticità strutturali.

Il caso del Ponte a Iozzi sul torrente Ema dimostra come la mobilità urbana debba talvolta dare priorità alla coesione sociale rispetto al solo transito pesante. Dopo la chiusura totale di luglio, oggi è stato riaperto il passaggio pedonale, con un anticipo significativo rispetto alla scadenza di fine agosto. Mentre i veicoli restano ancora esclusi per ragioni di sicurezza in attesa dei lavori definitivi, il ripristino del collegamento pedonale tra le frazioni agisce come un intervento di urbanistica tattica: permette alla comunità di non restare isolata, valorizzando la mobilità dolce come cuore pulsante del territorio.

“Ci eravamo impegnati con i cittadini a riaprire il passaggio pedonale a fine agosto e oggi rispettiamo questa promessa in anticipo. In questo modo sarà garantito il collegamento tra le diverse zone della frazione anche in questo periodo di chiusura del ponte” afferma Andrea Giorgio, Assessore alla Mobilità.

Per agevolare gli spostamenti durante la fase acuta dei cantieri, si riportano i percorsi alternativi ufficiali:

Reggello (Sp 86): Itinerario Tosi – Vallombrosa – Pietrapiana – Donnini (e viceversa), percorrendo la Sp 85 di Vallombrosa .

Itinerario (e viceversa), percorrendo la . Barberino di Mugello (Sp 8): Deviazione obbligatoria sulla vicina Ss 65 della Futa .

Deviazione obbligatoria sulla vicina . Ponte a Iozzi (Veicoli): Utilizzo del bypass di Cascine del Riccio . Nello specifico: Per raggiungere il lato via delle Cave di Monteripaldi: Percorso attraverso via del Ponte a Iozzi – via di Monte Cuccioli – via delle Cave di Monteripaldi . Per raggiungere il lato via del Ponte a Iozzi: Percorso attraverso via delle Cinque Vie – via dei Cavatori – via delle Cave di Monteripaldi – via di Monte Cuccioli .

Utilizzo del bypass di . Nello specifico:

La manutenzione straordinaria che stiamo osservando in questi mesi non deve essere letta come una sequenza di disagi, ma come un investimento strategico sulla resilienza del territorio. Eliminare le fragilità strutturali ereditate dal passato è l'unico modo per prevenire emergenze future e garantire una mobilità moderna.