Ponte Vespucci, rilevate criticità: a settembre lavori di consolidamento

Emersa una erosione dell’alveo del fiume in corrispondenza della pila sul lato di piazza Cestello

A Firenze sotto osservazione il ponte dell'ingegnere Riccardo Morandi, il progettista del viadotto crollato oggi a Genova dopo 50 anni dall'inaugurazione. A settembre il Comune interverrà su una erosione rilevata nel 2016.

"Dopo la tragedia di Genova tanti cittadini hanno chiesto informazioni sul Ponte Vespucci, progettato come il Viadotto Polcevera dall'ingegner Riccardo Morandi. Il Ponte Vespucci è sotto controllo dal 2015 e a settembre inizieranno i lavori di consolidamento" avvisa l'assessore Stefano Giorgetti.

“Il Ponte Vespucci di Firenze, progettato dall’ingegner Riccardo Morandi è sotto costante osservazione da tempo e sarà oggetto dal mese di settembre di interventi per il consolidamento delle fondazioni” lo comunicano gli uffici tecnici del Comune che aggiungono: “oltre ai classici monitoraggi statici effettuati sui ponti l’Amministrazione fin dal 2015, in collaborazione con l’Università di Firenze ha effettuato studi idraulici e morfologici del fiume Arno e delle fondazioni dei ponti fiorentini. Nell’ambito di tali studi è emersa nel corso del 2016 una erosione dell’alveo del fiume in corrispondenza della pila in sinistra idraulica (lato piazza Cestello) con scalzamento dei pali di fondazione del Ponte Vespucci. A seguito di tale fenomeno fin dal gennaio 2016 è stato istituito il divieto di transito ai veicoli in attesa di ulteriori verifiche”.

“Sono state quindi effettuate prove di carico per la valutazione della sicurezza del ponte ed è stato quindi dotato di un certificato di idoneità statica con limiti alla transitabilità del ponte. Oggi è prevista una limitazione di transito per i mezzi di carico a 20 tonnellate”. Per la definizione del progetto di ripristino sono state effettuate rilevazioni batimetriche e laser scanner.

È stata attivata anche una collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Firenze. Le prove sono proseguite, l’ultima prova dinamica è stata effettuata il 12 luglio. È stato quindi redatto il progetto dell’intervento che è stato finanziato dall’Amministrazione comunale. Il 31 luglio si è tenuta una conferenza dei servizi con tutti i soggetti interessati per la definizione delle modalità esecutive di intervento e soprattutto della cantierizzazioni. I lavori sono stati assegnati e l’avvio è previsto a settembre.