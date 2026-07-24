​Ponte al Pino: guida alla sopravvivenza contro il caos ferroviario

La mobilità fiorentina si appresta a vivere uno dei momenti più critici degli ultimi anni. Tra il 27 e il 30 luglio, la seconda fase dei lavori per la sostituzione del cavalca-ferrovia di Ponte al Pino trasformerà il tratto tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi in un vero e proprio "buco nero" ferroviario. Non siamo di fronte a un semplice intervento di manutenzione urbana: per usare le parole del presidente Eugenio Giani e dell’assessore Filippo Boni, si tratta di un'"emergenza infrastrutturale di carattere nazionale".

La natura dell'interruzione è tecnicamente complessa: pur restando operative le stazioni di Rifredi e Campo di Marte, il binario di collegamento che le unisce scompare fisicamente. Questo impone una riorganizzazione dei flussi che divide la città in due tronconi:

Il Capolinea forzato a Sud : Tutti i regionali provenienti da Arezzo, Chiusi, Roma e Foligno non raggiungeranno Santa Maria Novella, ma termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte .

Tutti i regionali provenienti da Arezzo, Chiusi, Roma e Foligno non raggiungeranno Santa Maria Novella, ma termineranno la corsa a . La distinzione tra Direttissima e Lenta : Sulla linea aretina sarà garantito un treno veloce ogni ora sulla linea Direttissima e un treno locale ogni ora sulla linea Lenta. È fondamentale prestare attenzione ai binari di arrivo a Campo di Marte, poiché i tempi di percorrenza e l'ubicazione delle banchine variano sensibilmente.

Sulla linea aretina sarà garantito un treno veloce ogni ora sulla linea Direttissima e un treno locale ogni ora sulla linea Lenta. Le soppressioni totali: Per decongestionare il nodo, sono stati completamente soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia e i collegamenti diretti tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo. Resta invece regolare la linea Firenze-Borgo-Faenza via Vaglia.

La gestione di questa emergenza introduce un concetto innovativo di mobilità istituzionale: la "non-mobilità". Regione Toscana e Comune di Firenze hanno lanciato un appello inedito per favorire lo smart working come strategia di decongestione.

Il Comune di Firenze ha autorizzato il "lavoro agile straordinario" per i propri dipendenti, sebbene tale misura resti soggetta all'autorizzazione dei singoli direttori e alla valutazione della compatibilità organizzativa. È un tentativo di ridurre la pressione sui mezzi pubblici di superficie, agendo direttamente sulla domanda di trasporto.

"Chiediamo a tutti di programmare con anticipo gli spostamenti, verificare le informazioni prima della partenza sui sistemi informativi di Trenitalia e, quando possibile, ridurre gli spostamenti verso Firenze nelle giornate di chiusura." è l'invito di Eugenio Giani e Filippo Boni.

La direttrice Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve vive una situazione di particolare complessità tecnica. Al presistente problema dell'"anomalo consumo dei bordini"(l'usura eccessiva delle flange delle ruote dei treni), che ha già imposto sostituzioni parziali con bus, si somma ora il blocco di Ponte al Pino.

È fondamentale sapere che il primo treno mattutino (n. 18930) è integralmente sostituito dal Bus FI262 fino a SMN, mentre l'ultimo della sera (n. 18978) è sostituito dal Bus FI260. Tuttavia, su richiesta della Regione, sono stati attivati tre treni straordinari non visibili sui sistemi di vendita digitali:

Treno n. 18965: Parte da Pontassieve alle 17:05 . Fermate a Rufina ( 17:14 ), Scopeti ( 17:19 ), Contea-Londa ( 17:26 ), Dicomano ( 17:32 ), Vicchio ( 17:42 ), Borgo S. Lorenzo Rimorelli ( 17:48 ), arrivo a Borgo S. Lorenzo alle 17:56 .

Parte da Pontassieve alle . Fermate a Rufina ( ), Scopeti ( ), Contea-Londa ( ), Dicomano ( ), Vicchio ( ), Borgo S. Treno n. 18934: Parte da Borgo S. Lorenzo alle 18:13 . Fermate a Borgo S. Lorenzo Rimorelli ( 18:16 ), Vicchio ( 18:23 ), Dicomano ( 18:32 ), Contea-Londa ( 18:37 ), Scopeti ( 18:43 ), Rufina ( 18:51 ), arrivo a Pontassieve alle 19:00 .

Parte da Borgo S. Lorenzo alle . Fermate a Borgo S. Lorenzo Rimorelli ( ), Vicchio ( ), Dicomano ( ), Contea-Londa ( ), Scopeti ( ), Rufina ( ), arrivo a Pontassieve alle . Treno n. 18975: Parte da Pontassieve alle 19:14. Fermate a Rufina (19:23), Scopeti (19:29), Contea-Londa (19:37), Dicomano (19:43), Vicchio (19:51), Borgo S. Lorenzo Rimorelli (19:57), arrivo a Borgo S. Lorenzo alle 20:05.

Una volta scesi a Campo di Marte, il passeggero deve affrontare l'ultimo miglio. La soluzione è un "ponte invisibile" su gomma: Autolinee Toscane gestirà un servizio navetta ad alta frequenza che collegherà la stazione ferroviaria alla rete tranviaria e a Santa Maria Novella.

Questa integrazione modale è garantita dalla gratuità: il servizio navetta non richiede un ulteriore titolo di viaggio per chi è già in possesso di un biglietto del treno. L'obiettivo è minimizzare il disagio del trasbordo, permettendo ai passeggeri di innestarsi rapidamente sulle linee T1 e T2 della tramvia per raggiungere ogni quadrante della città.

Perché i sistemi digitali non mostrano ancora tutte le modifiche? La ragione risiede nella complessità tecnica della sincronizzazione dei database di RFI e Trenitalia. La programmazione straordinaria sarà caricata e consultabile in modo definitivo solo da sabato 25 luglio.

In un puzzle logistico così precario, è imperativo non affidarsi alle vecchie abitudini. Bisogna considerare inoltre che a Rufina, a causa di concomitanti lavori stradali, gli orari dei bus sostitutivi subiranno variazioni rispetto alla settimana precedente. Il consiglio dell'esperto è categorico: verificate ogni singolo spostamento sui canali ufficiali nelle 48 ore precedenti il viaggio.

Lo stop di Ponte al Pino rappresenta un test di maturità per la mobilità toscana. Non è solo una questione di binari interrotti, ma di quanto il sistema istituzionale, le aziende di trasporto e i cittadini stessi siano capaci di adattarsi a una mutazione improvvisa e radicale della logistica urbana.