​Binari roventi: cosa sta succedendo alle ferrovie?

Mentre i canali istituzionali celebrano l’inaugurazione di nuovi collegamenti turistici tra le città d’arte, migliaia di cittadini vivono una realtà parallela fatta di banchine affollate e monitor che segnano ritardi cronici. È il paradosso della mobilità ferroviaria: da un lato l'eccellenza dei flussi turistici e dell'Alta Velocità, dall'altro la fragilità quotidiana di chi si sposta per lavoro o studio. Quanto sono davvero resilienti le nostre infrastrutture di fronte alle sfide del cambiamento climatico e a una gestione del traffico che sembra sempre rincorrere l’emergenza?

La linea Borgo San Lorenzo - Pontassieve è il teatro di una nuova criticità tecnica. La combinazione tra temperature estive elevate, attrito meccanico e la conformazione geografica della tratta — caratterizzata da numerose curve — sta sottoponendo le ruote dei convogli a sollecitazioni fisiche anomale. Questo fenomeno ha imposto riduzioni e rimodulazioni del servizio per permettere interventi di manutenzione straordinaria.

Sebbene la sicurezza sia la priorità assoluta, emerge un inquietante cortocircuito istituzionale. L’assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, ha denunciato un fallimento nella comunicazione: RFI e Trenitalia hanno informato la Regione della criticità solo quando l’emergenza era già in corso. Questo ritardo informativo è inaccettabile, specialmente se si considera che sulla linea sono già in atto lavori per 80 milioni di euro. Com’è possibile che investimenti di tale portata non abbiano previsto o mitigato vulnerabilità così basilari?

“La sicurezza viene prima di tutto e dunque verifiche tecniche e manutenzioni straordinarie necessarie devono essere fatte, tuttavia ritengo inaccettabile il modo nel quale la Regione è stata informata della criticità che si stava verificando e ritengo che debba essere non solo garantito un livello di servizio adeguato e civile ai pendolari... ma che si debba pensare immediatamente a soluzioni compensative.” afferma Filippo Boni, Assessore Regionale ai Trasporti.

Un caso emblematico di come la gerarchia del traffico influenzi l'efficienza è emerso durante lo smontaggio del Ponte al Pino a Firenze. Federconsumatori ha rilevato un dato: nonostante il cantiere complesso, la puntualità dei treni regionali è aumentata nelle ore di punta del mattino.

La spiegazione è un atto d'accusa al sistema: con la riduzione dei treni ad Alta Velocità in transito, i convogli regionali non hanno dovuto subire le consuete soste forzate per concedere le precedenze. Questo "esperimento involontario" dimostra che il diritto alla mobilità quotidiana viene sistematicamente sacrificato sull'altare dei treni a mercato.

Secondo la presidente di Federconsumatori Toscana, Laura Grandi, questa lezione deve diventare strutturale. Le richieste sono chiare:

Potenziamento della segnaletica e dell’assistenza durante i cantieri.

e dell’assistenza durante i cantieri. Ottimizzazione delle navette presso la stazione di Campo di Marte.

presso la stazione di Campo di Marte. Istituzione di un treno diretto dal Valdarno intorno alle ore 7.00 per decongestionare la fascia di picco.

L'esasperazione nel Mugello e nella Valdisieve è tracimata oggi. I sindaci del territorio non parlano più di semplici ritardi, ma di una situazione "insostenibile" segnata da eventi gravi: un principio di incendio, blocchi ai passaggi a livello e persino uno svio (deragliamento).

La proposta dei primi cittadini è radicale: l'istituzione del "biglietto zero". Finché il servizio non tornerà a livelli di decenza, i cittadini non dovrebbero pagare per un diritto negato. Su questo fronte, la Regione ha già avviato una trattativa serrata per ottenere il rimborso integrale degli abbonamenti del mese di luglio.

"Muoversi in treno verso Firenze è diventata un'incognita quotidiana, senza la certezza di quando si parte e si arriva, con ritardi, soppressioni di corse improvvise. Un cronico disservizio che muta in emergenza." denunciano in un comunicato congiunto i Sindaci del Mugello e della Valdisieve.

Mentre il servizio locale arranca, quello interregionale festivo offre uno spiraglio di speranza. Il nuovo collegamento diretto tra Firenze e Ravenna è il simbolo di una ricostruzione tenace. La linea Faentina, devastata dall'alluvione del 2023 e nuovamente colpita dagli eventi meteorologici del marzo 2025, è tornata pienamente operativa a gennaio 2026 dopo dieci mesi di lavori intensi.

La rinascita è supportata da cifre importanti: 31 milioni di euro stanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione e un massiccio investimento di 140 milioni di euro per il sistema ERTMS. Quest'ultima tecnologia rappresenta la vera scommessa per superare le "leggi della fisica" e l'obsolescenza che oggi affliggono i pendolari, promettendo standard di sicurezza e affidabilità superiori.

Orari del collegamento diretto (Domeniche e festivi):

Partenza Arrivo Fermata Intermedia (Faenza) Firenze SMN 07:29 Ravenna 10:41 10:05 - 10:08 Firenze SMN 17:40 Ravenna 20:35 19:58 - 20:03 Ravenna 07:20 Firenze SMN 10:11 07:55 - 08:00 Ravenna 18:50 Firenze SMN 22:11 19:24 - 19:30

L'analisi dei fatti ci mette davanti a una verità scomoda: la rete ferroviaria toscana vive una profonda crisi. Da una parte, i milioni spesi per la ricostruzione e l'alta tecnologia (ERTMS) sulla Faentina dimostrano che la volontà politica di investire esiste. Dall'altra, la gestione quotidiana della linea Borgo-Pontassieve e i conflitti con l'Alta Velocità rivelano una fragilità manutentiva e una scala di priorità che penalizza sistematicamente il cittadino-lavoratore. È possibile trasformare queste criticità in un cambio strutturale della gestione ferroviaria, dove la manutenzione preventiva e la puntualità dei regionali non siano più "esperimenti involontari" ma pilastri del servizio?