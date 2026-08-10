Traffico ferroviario: stop e disagi dal 27 al 30 luglio

Torna lo stop al traffico ferroviario per i lavori di Ponte al Pino dal 27 al 30 luglio e con questo anche il piano straordinario di assistenza ai viaggiatori. Si tratta del servizio, coordinato dalla Protezione civile comunale con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate, dedicato ai passeggeri dei treni regionali e dell'Alta Velocità nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte.

Già effettuato nella interruzione di inizio luglio, prevede una serie di attività pensate per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori. Il personale e i volontari accompagneranno i viaggiatori nelle operazioni di salita e discesa dai treni, forniranno indicazioni sui percorsi per raggiungere i binari, le fermate delle navette predisposte da Ferrovie dello Stato, le aree di sosta dei taxi, le fermate degli autobus e della tramvia.

Confermata anche la distribuzione di bottiglie d'acqua ai passeggeri che ne avranno necessità anche viste le alte temperature del periodo, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Il servizio sarà articolato su due turni giornalieri, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 (tranne giovedì 30 in cui cesserà alle 11, orario in cui i treni riprenderanno a circolare), con l’attivazione fino a otto postazioni operative, distribuite nei principali punti di accesso, uscita e interscambio delle due stazioni ferroviarie: quattro a Campo di Marte e quattro a Santa Maria Novella, di cui due attivabili all'occorrenza in base alle esigenze operative. Saranno presenti quattro dipendenti della Protezione civile del Comune di Firenze, un responsabile del Centro Operativo Territoriale (COT), o un suo delegato, con funzioni di coordinamento, e volontari delle associazioni convenzionate (40 operatori per giornata).

"Anche per questo secondo stop della circolazione dei treni sarà attivato il dispositivo straordinario per garantire un'assistenza concreta ai viaggiatori in una fase che comporterà inevitabili cambiamenti nell'organizzazione degli spostamenti ferroviari – sottolinea l'assessora alla protezione civile Laura Sparavigna –. A inizio luglio la presenza del personale comunale e dei volontari nelle due stazioni ha rappresentato un punto di riferimento importante per i viaggiatori. Ringrazio le associazioni di volontariato e tutto il personale impegnato in questo servizio, che conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato al servizio della città".