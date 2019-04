Polimoda Fashion Show 2019: Supernature

L'11 giugno alla Manifattura Tabacchi

Si terrà martedì 11 giugno alla Manifattura Tabacchi, il primo giorno di Pitti Uomo, il fashion show di Polimoda: Supernature - appuntamento che ogni anno presenta ad un pubblico internazionale di esperti del settore le migliori graduate collection degli studenti di Fashion Design.

Il tema di questa edizione è “Supernature”, quel dualismo tra craftmanship (artigianato) e technology (tecnologia) che da sempre caratterizza la storia dell’umanità. Un concept che parte dalla definizione di techne, termine greco personificazione divina dell'arte, nei secoli tradotto come “ars”, “tecnica”, “saper fare”. In esso è racchiusa la capacità di utilizzare utensili, l’abilità artigianale di trasformare la natura in prodotto, ma anche l’arte di saper creare la bellezza, che rendono unici gli esseri umani nel regno animale. Esseri primitivi tecnologicamente sempre più avanzati, nella perenne contraddizione tra natura e tecnologia, tra passato e futuro, arte e scienza.

“Viviamo in un mondo di contraddizioni” spiega il direttore Danilo Venturi. “Impieghiamo la tecnologia per accertarci che ciò che produciamo sia naturale e lo chiamiamo sostenibilità. Accediamo ai contenuti da dispositivi elettronici ma lo facciamo con le dita. Passiamo più tempo nel mondo virtuale che in quello reale ma la maggior parte delle immagini che pubblichiamo e osserviamo sono volti umani. Abbiamo paesaggi stupendi ma vogliamo fare turismo nello spazio. Tutto ciò si vuole riflettere anche negli abiti e negli accessori se è vero che la moda è lo specchio della società. Siamo tutti tecnoprimitivi, questo ci dona una superiorità che ha qualcosa di mostruoso, potenzialmente distruttivo, supernaturale, eppure culturale.”

Attesa anche quest’anno una giuria di grandi nomi del mondo della moda e del lusso – lo scorso anno in prima fila c’erano Waris Ahluwalia, Laudomia Pucci e Diet Prada, tra gli altri - chiamata a eleggere The Best Collection of 2019.

La sfilata Supernature darà il via alla “fashion week” di Polimoda: in programma mercoledì 12 sempre alla Manifattura Tabacchi la presentazione delle altre collezioni di Fashion Design, venerdì 14 il ritorno dei Polimoda Makers (studenti di Fashion Technology e Leather Technology) presso la Limonaia di Villa Vittoria, mentre mercoledì 13 sarà dedicato a un evento speciale che sarà annunciato a breve.

Gli spazi industriali di Manifattura Tabacchi tornano ancora una volta a vivere grazie alla creatività di Polimoda, mentre giorno dopo giorno prende forma la terza sede dell’istituto presso l’iconico edificio dell’orologio, la cui inaugurazione è prevista il prossimo autunno.