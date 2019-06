Pitti Bimbo 89: le tendenze ecochic della moda Babies

Le anteprime primavera-estate 2020 alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 giugno 2019

A Pitti Bimbo arriva una pioggia di design per rendere magico ogni gesto quotidiano nella vita dei bambini. THE KID'S LAB! è la grande novità di Pitti Bimbo 89. Al Top Floor del Padiglione Centrale si inaugura la piattaforma che riunisce i brand più innovativi, protagonisti di una ricerca costante nel mondo del fashion for kids contemporaneo. La casa è un luogo dove tutto può accadere, dove si condensano emozioni, esperienze e si condividono saperi. Questo è lo spazio del progetto The Playful Living che, dopo l’entusiastica accoglienza al Fuorisalone dell'ultima Design Week milanese, approda a Firenze a Pitti Bimbo 89, con uno speciale allestimento al Top Floor del Padiglione Centrale, all’interno del nuovo progetto espositivo The Kid’s Lab!. E lo fa ancora una volta insieme al magazine Rcs, Style Piccoli, partner del progetto. In programma anche un ampio calendario quotidiano di “click ispirazionali” rivolti ai professionisti.

I grandi brand dello sportswear e dell’activewear for kids si riuniscono a Pitti Bimbo 89 in una sezione tutta dedicata al freetime. È Sport Generation, al Padiglione Cavaniglia, un pianeta sul quale è vietato stare fermi.

Al Padiglione della Ghiaia, alla Fureria e al Cortile del Teatrino, il mondo colorato e dinamico di Superstreet si accende di grafiche e ironia su outfit pensati per bambini liberi di giocare. Pitti Bimbo 89 aggiorna l'universo denim e lo streetstyle nell’abbigliamento per junior e teen, sempre più connessi al pianeta di Sport Generation. Tra i marchi in scena: Ai Riders, Blue Seven, Eleven Paris, F**K, Gaudì, Guess Kids, MC2 Saint Barth, Momino, Ocra, Parental Advisory e Vingino.

KidzFIZZ, Concept lab e fucina della sperimentazione, questa è la sezione che propone stili, materiali e progetti capaci di trasmettere stimoli supercreativi. Tra i nomi: Anaychay, Giro Quadro, Mabli, Maison Mangostan, Mouty Paris, Nessi Byrd, Senorita Lemoniez, Yellowpelota.

#ACTIVELAB è la contaminazione tra i codici dello sportswear e quelli dell’eleganza urban, ma in chiave kidswear. Ecco alcuni dei protagonisti: Boxbo, CKS, Flakiki, Loud Apparel, Maisonnoée Kids, Rock Your Baby, Sproet & Sprout, Tiba + Marl, Uvea, Wander and Wonder, Wauw Capow by Bangbang, Zombie Dash.

Da un progetto di Alessandro Enriquez, ecco la sezione dedicata ai designer che fanno ricerca nel mondo dell'adulto e che creano capsule in perfetto stile Mini Me. Tra i marchi già coinvolti nel progetto: Arthur Sleepers Gentile Catone, Leontine Vintage, Luna Puna, Mia’s, Mimidá e STMA Stefania Marra.

Complementi d’arredo, oggetti tecnologici, homewear, gadget, giocattoli e molto altro. Il meglio del Kids Lifestyle si presenta all'interno di Fancy Room, al Piano Inferiore del Padiglione Centrale. In un layout giocoso e colorato tanti gli interessanti debutti a questa edizione: come quello di Seletti, con la sua speciale scatola magica dove design e Pop Art si incontrano; tornano anche gli zaini, gli astucci e i marsupi del brand olandese Sticky Lemon; molto attese le creazioni partyware e stationery di Meri Meri, e le novità del marchio danese di culto Maileg. Tra i nomi protagonisti a questa edizione: 3 Sprouts, A Little Lovely Company, Affenzahn, Cubho, Ebulobo, Eef Lillemor, Ella & Monster Accessories, FlapJackKids, Franck&Fischer, Jaq Jaq Bird, Jellycat, Kiddimoto, Little Unicorn, Mellipou, Minimonkey, Moulin Roty, Plantoys, Play&Go, Re-Play Recycled, Rockahula Kids. È dedicata a Leonardo Da Vinci la partecipazione di Unduetrestella DESIGN WEEK a Pitti Bimbo 89. Il progetto di comunicazione di arte e design per bambini, ideato da Paola Noé e con base a Milano, presenterà all'interno di Fancy Room una raccolta di oggetti di design kids friendly, frutto di un'attenta ricerca e di uno scouting di respiro internazionale. Il claim sarà Hello, Leo in onore della creatività e della capacità innovativa del grande genio in occasione del suo 500° anniversario. Alcuni dei nomi protagonisti: Alicucio, Anne-Claire Petit, DSGN Kids, Goodordering, Haps Nordic, Lauvely, Lecons de choses, Paola Sala, Pinch Toys, PLAYin CHOC, Puella.

Un ritorno alla tradizione e ai valori passati rubati alle principesse icona degli anni ’80 e ’90: questa è l’ispirazione per la collezione Primavera Estate 2020 di Philosophy di Lorenzo Serafini Kids. È un idillio romantico quello che avvolge la nuova stagione e regala un sogno a tutte le bambine: indossare look da favola, diventando un icona di stile. Ampia scelta di T-shirt e Felpe logate, che vengono proposte in varie forme e colori, da abbinare ai look da giorno senza rinunciare ai trends del momento. Per le grandi occasioni, abiti ispirati alla “sorella maggiore” rivisitati per il mondo della bimba. Tre modelli: un abito, una blusa e una gonna realizzati in tulle bianco con piccoli fiorellini tono su tono per un effetto da sogno. Le collezioni di Philosophy di Lorenzo Serafini Kids, disponibili nelle taglie 4-14 anni, sono prodotte e distribuite da Gi.Mel, azienda italiana leader nel settore dell’abbigliamento bambino.

Trasportare un po’ di cielo in terra. Utilizzando la forma tenera e allegra di una stella per festeggiare la vita di un nuovo bambino e rendere più gioiose le attività dei piccoli di ogni giorno. È questo la filosofia che guida il brand CROMATINA Babies giovane azienda italiana del settore tessile che produce una linea di biancheria da bagno per l’infanzia, bavaglini, e una selezione di capi in materiali pregiati in morbido cotone organico con certificazioni Oeko Tex e Global Organic Textile Standard che sottostanno a rigidi protocolli e controlli qualità. A rendere unico questo prodotto è lo studio del design, un disegno brevettato, che nasce da una ricerca che coniuga praticità ed estetica, per fare innamorare adulti e bambini. La forma della stella, che caratterizza ogni prodotto, racchiude il tema del sogno, della speranza e del desiderio. Tre elementi che accompagnano sempre la vita di un bambino. Ogni capo è curato nei minimi dettagli, realizzato e rifinito in Italia. Perché con i piccoli, qualità e comfort non hanno compromessi. Nato nel 2016 CROMATINA babies è brand dedicato a chi apprezza i prodotti infanzia con un carattere fashion e un occhio di riguardo alla qualità dei materiali. L’azienda fa parte del gruppo CROMATINA una realtà fondata in Italia da un gruppo di giovani imprenditori votati allo sviluppo di idee innovative e sostenibili in settori trasversali.

Giovedì 20 giugno dalle 17.00 alle 20.30 presso la boutique Kiddin’ in via Giampaolo Orsini 81° a Firenze sarà possibile personalizzare le t-shirt acquistate con una decorazione creata ad hoc dall’artista Gughi. I bambini infatti potranno scegliere tra i nuovi pantaloni in felpa o le nuove t-shirt Kiddin’. Kiddin’, che già collabora con Gughi per la personalizzazione del denim sartoriale, prodotto artigianale che rimanda alle maestranze fiorentine, ha pensato di organizzare l'evento per celebrare gli small heroes. Le sorprese non sono finite: nel magico Kiddin’ Garden saranno molte le attività organizzate per intrattenere grandi e piccini.