"Piccoli Musei Narranti", ultimi due appuntamenti: Bambola e Rocca

Il 14 gennaio Museo Artistico della Bambola, il 21 gennaio Museo della Rocca Aldobrandesca

Giovedì 14 e giovedì 21 gennaio saranno in programmazione gli ultimi appuntamenti dei Parchi e Musei della Val di Cornia inseriti nell’iniziativa "Piccoli Musei Narranti", maratona di letture promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei, che prevede la realizzazione di video-letture di brani dedicati o rappresentativi dell'identità del luogo.

Gli appuntamenti che andranno a chiudere la rassegna saranno dedicati alle due strutture inserite nel sistema a partire da giugno 2020: il 14 gennaio la lettura sarà dedicata al Museo Artistico della Bambola e il 21 gennaio sarà, invece, la volta del Museo della Rocca Aldobrandesca, entrambi situati nel borgo medievale di Suvereto.

“L’iniziativa Piccoli Musei Narranti si inserisce nelle attività di valorizzazione dei due Musei di Suvereto, che con l’ingresso nel Sistema dei Parchi non solo condividono un modello di gestione comune caratterizzato dalla qualità dei servizi offerti, ma sono tornati alla fruizione pubblica, restituendo alla percezione comune il valore culturale del patrimonio conservato”, spiega Marta Coccoluto, “Raccontare attraverso le pagine degli scrittori a noi contemporanei i nostri Musei, o cercandone l’eco in Musei d’Europa, significa tenere vivo l’interesse sulle nostre realtà locali in un momento particolarmente difficile. La missione di un Museo non è solo di conservare, ma anche di trasmettere conoscenza, incuriosire e intrattenere. E ora è il modo per tenere – almeno virtualmente – le sue porte aperte”.

Nell’ottica di rilancio e di sviluppo futuro integrato con le azioni messe in campo per l’intero sistema, va anche l’inserimento delle due strutture, grazie alla nuova gestione, nell’elenco dei musei aderenti all’Associazione Nazionale Piccoli Musei e, di conseguenza, l’adesione al progetto Piccoli Musei Narranti promosso a livello nazionale.

La video-lettura dedicata al Museo artistico della Bambola - Collezione Maria Micaelli è tratta dal racconto «Il Palazzo delle Bambole» di Jacqueline Wilson, inserito nel volume «Pezzi da Museo» edito da Sellerio Editore Palermo. Il brano scelto è ambientato a Parigi, al Musée de la Poupée. Pur essendo dedicato a una realtà geograficamente lontana da Suvereto, è capace di trasportarci nella stessa identica atmosfera che si respira nel nostro piccolo museo dedicato alla bambola.

Per raccontare la Rocca Aldobrandesca è stata, invece, scelta una delle figure simbolo del Museo, Elisa Bonaparte Baciocchi, rappresentata nella video-lettura attraverso una selezione di brani tratti dal monologo “Elisa” scritto da Ernesto Ferrero, edito da Sellerio Editore Palermo. In questo monologo Ferrero coglie Elisa nell'imminenza della sua caduta, in una notte della primavera 1814. La granduchessa rievoca la sua giovinezza solitaria, la ricerca di un'identità, i complessi rapporti con la famiglia, la passione per il teatro, i trionfi e i dolori.

Le video letture dei Parchi e Musei della Val di Cornia sono pubblicate il giovedì sulla pagina facebook parchivaldicornia e sul canale youtube. Il percorso scelto dalla società Parchi Val di Cornia è di rappresentare questa complessa realtà attraverso una selezione di articoli e pagine di libri con cui scrittori noti hanno raccontato i parchi e i musei. Le loro parole fanno da fil rouge per unire le varie realtà creando una storia che vada a svelare il fascino del passato e le storie che raccontano gli antichi reperti esposti in questi luoghi.

Al progetto nazionale hanno aderito circa 150 musei di 15 differenti regioni. Le attività vengono condivise e promosse dall’APM che, al termine, raccoglierà i lavori sul proprio canale Youtube, dando vita ad una biblioteca digitale dei Piccoli Musei di opere audio e video, sempre fruibili, anche dopo la conclusione dell'iniziativa: una stupenda risorsa per tutti e, in particolare, per le attività educative.

E' proprio il caso di ribadirlo: parchi e musei #chiusinonfermi